Maica Benedicto, chi è la concorrente sbarcata al Grande Fratello dal Gran Hermano

Tra i concorrenti che abbiamo visto negli ultimi giorni al Grande Fratello è impossibile non citare Maica Benedicto, gieffina che ha conquistato il cuore dei fan nonostante sia rimasta solamente pochi giorni nella Casa prima di lasciare il loft più spiato d’Italia e fare ritorno al Gran Hermano. Niente da fare per tutti coloro che sognavano dunque una love story tra Maica Benedicto e Tommaso Franchi, dopo che la ragazza ha confidato di aver sentito scattare qualcosa nei confronti del giovane idraulico toscano:

“Era qualcosa che non sentivo da molto tempo, in appena due giorni è successo, mi ha fatto capire che in poco tempo si può già instaurare qualcosa di bello“ le parole di Maica Benedicto con Shaila Gatta. Chissà dunque se il tema vera approfondito nel corso della puntata di questa sera al Grande Fratello 2024, intanto Maica Benedicto è uscita allo scoperto.

Maica Benedicto sogna di tornare al Grande Fratello: l’appello del pubblico

Non è da escludere anche uno scenario a sorpresa per Maica Benedicto, che dopo aver svelato il suo interesse nei confronti di Tommaso Franchi potrebbe anche fare ritorno nella casa del Grande Fratello per rivelare i suoi sentimenti nei confronti del toscano.

Maica Benedicto dopo essere tornata al Gran Hermano in seguito all’esperienza al Grande Fratello ha confessato di aver attirato l’interesse del compagno di gioco: “So che gli piaccio” ha detto la gieffina che spera di poter incontrare ancora una volta Tommaso Franchi. Pochi giorni nella Casa sono bastati per lasciare una buona impressione al pubblico, e chissà che Maica Benedicto non possa davvero fare una nuova incursione nel programma di Canale Cinque. Intanto sui social il pubblico si è espresso con grandi complimenti nei confronti della ragazza: “Era una bella presenza, la rivogliamo al Grande Fratello molto presto”

