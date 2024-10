Grande Fratello 2024, chi è Maica Benedicto la nuova concorrente dal Gran Hermano

C’è grande attesa per lo ‘scambio di concorrenti’ tra il Grande Fratello 2024 ed il Gran Hermano e mentre ancora non è noto e certo chi saranno i concorrenti italiani che andranno in Spagna (stando a quanto riportano i media spagnoli dovrebbero essere Javier Martinez e Maica Benedicto) è invece ufficiale chi, al contrario, dal Gran Hermano sbarcherà come nuova concorrente del Grande Fratello 2024: Maica Benedicto, scopriamo meglio chi è. Nata a Cartagena il 12 gennaio 1999, ha 25 anni è una modella e influencer.

Maica Benedicto è un appassionata di equitazione è laureata in chimica industriale e lavora come rappresentante farmaceutica. Tuttavia successivamente ha iniziato a lavorare come modella ed oggi è anche una nota influencer affermatissima sui social. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 2022 è stata eletta Miss Turismo Spagna diventando così la rappresentante del Turismo spagnolo in Sri Lanka. Successivamente è protagonista di molti spot pubblicitari ed ha partecipato anche al programma Ailoviu in onda su La7Tv. Maica è stata la prima ad essere annunciata tra i concorrenti di quest’edizione del Gran Hermano.

Maica Benedicto, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello: “Vissuto a Milano, amo l’Italia”

Dopo essersi fatta conoscere e apprezzare da pubblico spagnolo, Maica Bendicto è pronta per sbarcare al Grande Fratello 2024 per farsi conoscere anche dal pubblico del Nostro Paese. Ed a proposito dell’Italia in una recente intervista ha rivelato di esserci molto legata: “Mi sono anche trasferita per un periodo a Milano per lavorare come modella, amo l’Italia”. Grazie a questo periodo trascorso nel capoluogo lombardo Maica ha imparato molto bene l’italiano e non avrà problemi a confrontarsi con altri concorrenti della Casa. Per descriversi, invece, la modella ha usato queste parole: “Mi considero una donna trasparente, grintosa e molto appassionata, ma lascio che siate voi a vedere e giudicare con i vostri occhi. Sono tranquilla, ma se mi pestano i piedi è la fine. Darò il massimo in ogni momento affinché possiate avere l’edizione che meritate”.