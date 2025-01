Il Giappone è terra di particolarità culinarie, nella terra del Sol Levante sono in vendita prodotti che non troverete da nessun’altra parte, e l’ultima “diavoleria” è la maionese liquida. Già, proprio così, la famosa salsa che viene utilizzata in varie occasioni in cucina, ad esempio accompagnata a patate, carne e molto altro ancora, diventa di fatto una bibita sull’isola nipponica.

Ne parla Dissapore attraverso il proprio portale web, ricordando come il Giappone sia prima di tutto una terra di ottimo cibo, e basta pensare ad esempio al sushi, di cui gli italiani vanno pazzi, senza dimenticare di altri prodotti d’eccellenza come il ramen, ma anche lo street food tipicamente nipponico decisamente gustoso. Dissapore precisa come i viaggiatori in Giappone possono consumare e acquistare cibo nelle location “normali” come ad esempio ristoranti, bancarelle, ma anche trattorie.

MAIONESE LIQUIDA, ECCO LA NOMU MAYO

Ci sono poi quei luoghi inaspettati come ad esempio i distributori automatici, i cosiddetti “konbini”, dove si possono comprare prodotti svariati come ad esempio snack, ma anche onigiri, panini e molto altro ancora. La novità rappresentata appunto dalla maionese liquida, introdotta per la prima volta da una catena di supermercati. Si tratta della Nomu Mayo, che è una bevanda appunto al gusto di maionese decisamente unica.

Ok, forse quando pensiamo ad una bevanda pensiamo a qualcosa di dolce, di amaro, al gusto di erbe, ma ad un gusto maionese sembra davvero difficile concepirla. Se è vero che negli ultimi anni le frontiere del gusto hanno travalicato qualsiasi barriera, come ad esempio i gusti del gelato salati, ma anche i mix sempre più audaci di chef stellati, è vero anche che la maionese da bere nessuno l’aveva fino ad oggi neanche lontanamente immaginata.

MAIONESE LIQUIDA: COSTA SOLO POCO PIU’ DI UN EURO

Per Dissapore.com si tratta di uno dei prodotti alimentari “più controversi della storia” moderna, forse solo dopo la pasta alla carbonara in lattina, o magari peggio ancora. In ogni caso, se foste in Giappone e voleste provarla, doveste semplicemente investire 198 yen, ovvero, poco più di un euro. In cambio otterrete un barattolo da 20 centilitri di quella che viene chiama Nomu Mayo che sa molto di maionese, come specificato da chi l’ha già provata.

Ovviamente è tanta la curiosità del popolo del web, nei confronti di questo nuovo prodotto e per cercare di anticiparne il sapore si è guardato alla lista degli ingredienti, dove troviamo aroma di maionese e uova, ma anche derivati del latte, e per Dissapore potrebbe essere quasi una sorta di versione salata dello zabaione. In ogni caso, come detto sopra, chi l’ha provata racconta che “sa di maionese” ma del resto cosa si aspettavano? Chissà se mai un prodotto del genere arriverà in Italia anche se al momento sembra molto difficile pensarlo. Più che altro non capiamo in quale occasione una persona dovrebbe bere della maionese liquida.