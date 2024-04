Heinz crea la sua salsa rosa in onore di Barbie/ Ecco “Barbiecue”, maionese vegana a base di barbabietola

Il fenomeno Barbie, che si è diffuso in tutto il mondo dopo l’uscita del film nelle sale cinematografiche durante il 2023, ha contagiato anche il mondo del food. Gambero Rosso, a riguardo, sottolinea come la Heinz, marca leader nella produzione di maionese, ketchup e via discorrendo, ha deciso di realizzare una versione limite edition della sua salsa BBQ, che per l’occasione diventa Barbiecue, facendo appunto il verso al nome della pellicola nonché dell’amata bambola di Mattel. L’uscita del film campione di incassi e che ha conquistato anche l’Oscar per la migliore canzone originale, è stato un vero e proprio fenomeno, probabilmente inaspettato, e per il sessantacinquesimo compleanno della bambola più glamour del mondo, anche la Heinz ha voluto cavalcare l’onda.

Lombardia, istituito il primo Distretto Biologico regionale/ In Valtellina fra formaggi, mele e ortaggi

Gambero Rosso sottolinea come inizialmente si trattasse solo di un gioco ma visto che le reazioni sul web e i social sono state a dir poco positive, l’azienda ha deciso di produrre realmente la salsa rosa, che rappresenta una via di mezzo fra una maionese vegana e una salsa barbecue. All’interno troviamo la barbabietola, l’ingrediente “segreto” che permette di conferirle la colorazione rosa, e il tutto è stato poi realizzato in collaborazione con Mattel, l’azienda che produce appunto la nota bambola e tutto il suo mondo in rosa.

Campari “La ricetta? Solo in 5 la conoscono”/ L'ad Fantacchiotti: “Lo spritz non è più solo un aperitivo”

HEINZ CREA LA SUA SALSA IN ONORE DI BARBIE, BARBIECUE: “PER DARE UN TOCCO DI AFFUMICATURA”

La limited edition della Heinz Classic Barbiecue Sauce, è «una maionese sensazionale al gusto di barbecue», viene fatto sapere, perfetta per condire gli hamburger e nel contempo dare «un tocco di affumicatura in più a tutto, dalle patatine alla pizza» trasformando quindi dei gustosi panini in una trasposizione del Barbie world, così come sottolinea ancora il portale di food.

A un anno dall’uscita del film non si placa quindi “l’onda rosa” e dopo che Burger King ha creato il Barbie Burger, con salsa affumicata fucsia, e Starbucks ha dato vita al Frappuccino rosa con vaniglia, lampone, frutto del drago e panna, ecco la Barbiecue di Heinz.

“Chi non beve vino o alcol continui a farlo”/ L'immunologa Viola: “Produttori riducano quantità di etanolo"”

© RIPRODUZIONE RISERVATA