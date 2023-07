Mal: “Con mia moglie Renata 34 anni di amore”/ “Ecco come andò il nostro primo incontro”

A Uno Mattina Estate, l’artista Mal, cantante famosissimo in Italia in particolare per il suo Furia Cavallo dell’Est. “Non so perchè li ho affascinati tutti con la mia musica, io spero per la voce”, esordisce il cantante che poi ha aggiunto: “Io ho sempre sognato di fare questo lavoro, fin da quando ero piccolino in Gran Bretagna, io cantavo le canzoni che sentivo alla radio. Mia mamma mi ha sempre appoggiato in questo lavoro mentre mio padre sperava che diventassi muratore o elettricista ma ho fatto uno sbandamento, lui comunque è stato molto tranquillo e mi ha lasciato fare e quindi l’ho ammirato molto per questo”.

Paul Bradley Couling, in arte Mal, ha aggiunto: “All’inizio ho fatto la gavetta con il mio gruppo, dormivamo in camioncino con gli strumenti… avevo 16/17 anni dopo aver fatto elettricista, mi hanno licenziato purtroppo perchè non mi alzavo la mattina, facevo sempre tardi la sera con la mia band. Non era una vita facile, adesso è cambiato tutto per gli artisti, è tutto computerizzato, si impara a suonare e a cantare, ai miei tempi o lo avevi o non lo avevi”.

MAL: “I NOSTRI IDOLI ERANO I GRANDI DEL ROCK AMERICANO”

“Come tutti i ragazzi della mia generazione eravamo innamorati di Elvis, Jerry Lewis, i divi americani che hanno iniziato la strada del Rock and roll – ha continuato Mal – il repertorio di inizio carriera erano canzoni degli americani”. La sua prima band è nata in maniera molto casuale: “Durante un matrimonio mi dissero di salire sul palco a cantare, e c’era questa band a cui mancava il cantante quindi…”.

In Italia Mal si esibì per la prima volta al Piper: “Eravamo un gruppo molto interessante per gli italiani”. Poi è arrivato Sanremo: “L’ho fatto 4 volte, la prima volta siamo arrivati sesti o settimi”. Nel ’71 l’esibizione con i Nomadi, con una canzone scritta da Lavezzi e Mogol: “E’ stata una delusione, era un ingrediente perfetto e non siamo arrivati in finale e il disco non ha venduto, ma è una delle mie canzoni preferite”. Mal è in grandissima forma: “Io gioco a golf, sono presidente di un’associazione cantanti golfisti e con mio figlio ed altri amici sfidiamo altre associazioni e mi tengo in forma”. Sulla moglie: “Renata è la mamma dei miei figli, siamo insieme da 34 anni. Secondo l’oroscopo non dovevamo andare d’accordo, lei è sagittario e io pesci, ma ci sono alti e bassi e riusciamo a superare tutto. Abbiamo fatto due figli e domani è il compleanno di Kevin. Con i miei figli un rapporto difficile, hanno un’età ora in cui decidono loro, allora io subisco e lascio a mia mogli di litigare”. E ancora: “Mia moglie l’ho incontrata durante una serata vicino a Treviso. Dal pubblico ho sentito una donna che mi chiedeva di cantare Furia e ho risposto che doveva aiutarmi lei per cantare quella canzone e l’ho vista per la prima volta”.

