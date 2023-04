Mal, perché si chiama così/ “Ho rubato il nome a mio cugino Malcom”

Mal, come è nato il suo nome d’arte

Mal sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 3 aprile, di Oggi è un altro giorno. Il vero nome di Mal, conosciuto negli anni anche come M=P.B. e Mal Ryder, è Paul Bradley Couling, gallese di Llanfrechfa dove è nato il 27 febbraio 1944. Il padre, Arthur John, era un muratore mentre la madre Elizabeth lavorava in una fabbrica di dolci. “Sono nato con una bella voce e la musica l’ho sentita nel sangue sin da bambino. Diciamo che ho cominciato a cantare per caso. Poi l’immagine, il magnetismo e un certo carisma, che per un artista sono tutti elementi molto importanti, mi hanno aiutato”, ha raccontato il cantante al Corriere del Veneto lo scorso anno.

Il nome d’arte, Paul Bradely Couling lo ha “rubato” al cugino: “Avevo un cugino più grande che con la sua band andava ad aprire i concerti dei Beatles. Lui era un bassista, lo ammiravo perché io facevo l’elettricista e solo per hobby cantavo. Si chiamava Malcom. E così quando mi è stato detto che dovevo trovare un nome d’arte ho pensato a lui e gliene ho rubato un pezzetto”.

Le passioni di Mal: musica e golf

Mal è arrivato in Italia con i Primitives, con cui spionava al Piper di Roma. La sua carriera poi è proseguita attraverso canzoni come “Furia”, “Pensiero d’amore” (cover di “I’ve Gotta Geta a Message to You” dei Bee Gees) e “Occhi neri, occhi neri”. Ricordando i suoi successi, Mal ha detto al Corriere della sera: “Le canzoni degli anni ‘60 o ‘70 ce le ricordiamo, sono canzoni che conoscono anche i giovani. Quelle di oggi durano poco perché non hanno melodia e per questo non restano nella testa. Grazie alla melodia la musica italiana è diventata famosa in tutto il mondo”. Da qualche anno, Mal ha un’altra grande passione oltre la musica: il golf. “In questo momento il golf è la mia grande fonte di ispirazione. Pensi che arrivo a rinunciare anche a serate, ben retribuite, se in concomitanza ho delle gare. Il golf per me è magia, l’ho incontrato dodici anni fa su consiglio di un amico medico e da quel giorno non ho più smesso”, ha confessato.

