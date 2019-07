Malata di sclerosi multipla licenziata da Eurospin/ Ha superato i 6 mesi di malattia

Una donna affetta da sclerosi multipla è stata licenziata perché ha superato il periodo di sei mesi di congedo per malattia. La sua vicenda è raccontata da Repubblica, che fornisce numerosi dettagli su questa storia che va senza dubbio approfondita. La protagonista è Stefania Grotta D’Auria una 45enne a cui è stata diagnostica la terribile malattia, e che si è dovuta assentare per un lungo periodo dal luogo di lavoro (fa la cassiera presso il supermercato Eurospin di Vinci, in provincia di Firenze), per sottoporsi ad un trapianto e ad un lungo ciclo di chemioterapia. «Il mio lavoro? Mi aiutava a vivere meglio – le parole della donna affranta – non solo da un punto di vista economico: mi faceva sentire uguale agli altri. Così per un po’ riuscivo a dimenticare la mia malattia». Peccato però che un giorno si vide recapitare a casa una lettera di licenziamento.

AFFETTA DA SCLEROSI MULTIPLA LICENZIA DA EUROSPIN

«Quando ho saputo che avrei dovuto subire un trapianto, lo scorso autunno, ho chiamato l’ufficio personale dell’azienda per avere informazioni sui certificati medici da presentare – prosegue nel suo racconto la 45enne – mi è stato detto di stare tranquilla, e che in caso di necessità sarebbero stati loro a contattarmi». Dopo l’inattesa lettera di licenziamento, la donna si è rivolta alla Filcams Cgil: «Un provvedimento grave e inaccettabile – fanno sapere i sindacati – sarebbe bastato che Eurospin Tirrenica le chiedesse di fare domanda per l’aspettativa. Purtroppo però – afferma Massimiliano Fabozzi – mi auguro solo per negligenza, nessuno lo ha fatto». Non è da escludere che il caso possa arrivare sino in parlamento visto che il senatore del Pd, Dario Parrini, ha annunciato un’interrogazione parlamentare per valutare il caso di Stefania e capire se siano stati violati i suoi diritti. «È una vicenda grave – conclude la Filcam Cgil – al di là dei suoi risvolti legali e giuridici, la mobilitazione del sindacato è sacrosanta».

