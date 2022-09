Malattia Corinne Clery, “Nella vita ho affrontato il cancro”/ La drammatica rivelazione

Corinne Clery, perché ha partecipato a Nudi per la vita? La spiazzante rivelazione

Nel prossimo appuntamento con Nudi per la vita, programma realizzato da Rai 2 con la conduzione di Mara Maionchi, è prevista la partecipazione di Corinne Clery. Sul Settimanale Telesette, l’attrice ha spiegato i motivi della sua partecipazione al programma. Corinne Clery ha dovuto affrontare la battaglia contro il cancro e a causa di questa malattia ha visto morire anche persone a lei care. L’attrice ha infatti dichiarato: “Nella mia vita ho avuto a che fare con il cancro. Ho perso persone care affrontando tanti dolori quindi volevo far parte di questo progetto”. La celebre attrice francese ha abbandonato le scene da alcuni anni ma si mostra ancora in piena forma nonostante la dignitosa età di 72 anni. Negli ultimi anni ha collezionato alcune partecipazioni televisive, come Pechino Express e Grande Fratello Vip, fino a Soliti Ignoti nel 2021. Corinne ha rilasciato di recente un’intervista per la Verità, dove ha avuto modo di toccare numerosi temi di interesse sociale. In particolare, l’artista si è soffermata sull’attuale ruolo della donna nella società. Dal suo punto di vista, la costante menzione alla parità dei sessi distoglie le donne dall’importanza di andare avanti ed affermarsi unicamente con i propri messi.

Corinne Clery, i segreti della forma perfetta?/ "Non faccio ginnastica né dieta e..."

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Corinne Clery sarebbe attualmente single; dopo i matrimoni con Hubert Wayaffe e Beppe Ercole, con il quale ha vissuto fino alla morte di quest’ultimo avvenuta nel 2010, ha avuto una breve relazione con Angelo Costabile. I prossimi appuntamenti professionali dell’attrice la vedono impegnata oltre che con Nudi per la vita anche con le riprese di Mamma qui comando io, realizzato da Moccia e con lo spettacolo teatrale Le relazioni pericolose.

Corinne Clery "L'amore? Ci sono i miei cani"/ "Mio figlio? Gli auguro il meglio, ma…"

Corinne Clery in perfetta forma fisica a 72 anni, qual è il segreto?

Corinne Clery è in splendida forma e il tempo per lei sembra non passare mai. A 72 anni Corinne ha una forma fisica invidiabile. In un’intervista a Diva e Donna, Corinne Clery ha dichiarato di aver imparato a concentrarsi su se stessa prendendosi i suoi spazi. Corinne ha spiegato che ama uscire con i capelli bagnati quando si asciugano al sole e ha precisato di non fare diete: “Non faccio ginnastica, non faccio diete”, ha precisato.

Secondo Corinne si tratta di una questione di genetica: “Sono molto fortunata, è una questione di Dna, tutta la mia famiglia è così. Ogni anno vedo dei piccoli cambiamenti in me che non mi fanno impazzire, ma pazienza, uno non può rincorrere all’infinito i trent’anni, i quarant’anni…”. Da quattro anni Corinne Clery è single. La sua storia d’amore con Angelo Costabile è giunta al termine dopo otto anni. Corinne ha scelto di rimanere sola e di vivere in campagna tra la natura. Anche il lavoro per il momento procede a gonfie vele.

Bluff storia di truffe e di imbrogli/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano

© RIPRODUZIONE RISERVATA