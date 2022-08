Corinne Clery, i segreti della forma perfetta?/ “Non faccio ginnastica né dieta e…”

Grande Fratello vip, Corinne Clery torna a raccontarsi: i segreti di bellezza e l’elisir di lunga vita

Dopo aver stupito i telespettatori con la sua partecipazione al Grande Fratello vip e a Pechino Express, per schiettezza e autoironia, Corinne Clery torna al centro dell’attenzione mediatica per il nuovo intervento concesso a mezzo stampa. Si tratta dell’intervista rilasciata a Diva e donna, dove tra le altre dichiarazioni si palesa una donna fiera del suo corpo, del suo status mentale, alla veneranda età di 72 anni. Questo, nonostante il dolore della perdita del marito Giuseppe Ercole, scomparso nel 2010.

Soleil Sorge e Alex Belli di nuovo insieme? / Spunta l'ingaggio a Ciao Darwin 9

I segreti della forma perfetta di Corinne Clery

Ma quali sono gli ingredienti dell’elisir di lunga vita e bellezza eterea di Corinne Clery? L’ex Grande Fratello vip 6 ha imparato a concentrarsi su se stessa e a ritagliarsi del tempo libero per lei, e inoltre ama lasciare che i capelli si asciughino al sole naturalmente, specialmente d’estate, e lava il viso con il sapone prima di truccarsi in 5 minuti. “Non faccio ginnastica, non faccio diete”, fa poi sapere nell’intervista. La Clery tiene a precisare che tiene a mantenere uno stile di vita sano, che non fuma e non fa uso di sostanze stupefacenti e che di sera si concede al massimo un paio di bicchieri di vino, quindi si tiene ben lontana dall’alcol.

Shakira e Gerard Piqué addio/ Spunta l'identità della terza incomoda Clara Chia Martì

Corinne Clery non dimostra la sua età e sfoggia una forma fisica invidiabile, ma lei sostiene che questo sia anche una fortuna: “Sono molto fortunata, è una questione di Dna, tutta la mia famiglia è così. Ogni anno vedo dei piccoli cambiamenti in me che non mi fanno impazzire, ma pazienza, uno non può rincorrere all’infinito i trent’anni, i quarant’anni…”. Da all’incirca 4 anni Corinne Clery é single e allo stato attuale sceglie di vivere in campagna, in quanto sente che il vivere en plein air la faccia stare bene.

Prosegue a gonfie vele, intanto, la sua carriera. A breve sarà protagonista del format su Rai 2, Nudi per la vita, e al cinema debutterà tra gli attori di Mamma qui comando io, film diretto da Federico Moccia. Sarà inoltre alle prese con gli impegni a teatro, in tournee con lo spettacolo Le relazioni pericolose.

Soleil Sorge K.O. durante le vacanze, per un problema di salute/ Il messaggio ai fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA