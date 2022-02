Malattia Fiorello: “tumore con 7 masse..”/ Il dramma: “salvato da solerzia medico”

Fiorello si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico per la battuta sempre pronta che lo ha contraddistinto sin dai tempi di “Karaoke“, caratteristica che non lo ha più abbandonato. Tra i motivi del suo successo c’è però anche la capacità di essere trasparente con chi lo segue da tempo ed è per questo che recentemente ha parlato di un problema di salute che lo ha colpito qualche anno fa e che ha ora fortunatamente superato.

Susanna Biondo, la moglie di Fiorello/ chi è la donna che gli ha rapito il cuore

Lo showman, che sarà al fianco di Amadeus anche in questa edizione del Festival di Sanremo, ha avuto infatti un tumore scoperto quasi per caso grazie alla solerzia del medico che lo aveva in cura. Per questo l’artista ha approfittato dell’occasione per invitare tutti a fare prevenzione con regolarità.

Fiorello e il tumore che lo ha colpito: il racconto dello showman

Nel corso di una trasmissione su “Periscope” con l’amico Stefano Meloccaro Fiorello ha rivelato di avere avuto un tumore nel 2015 e di essere stato costretto per questo a sottoporsi a un intervento chirurgico. Tutto è nato da un problema dermatologico, ma successivamente lo scrupolo del dottore lo ha portato a scoprire di avere un cancro anche nelle sue parti intime.

Fiorello e Pino Daniele, duetto su "Napule è"/ Video, Rosario: "Fu un onore"

“Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pisello, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così abbassato le mutande e ho tirato fuori la ‘belva’ – ha detto con la sua consueta ironia. Qulo ha così portato alla scoperta di sette nei che non dovevano essere sottovalutati proprio in quel punto dove non batte il sole. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio grazie anche allo scrupolo del dottore e del suo paziente.

LEGGI ANCHE:

Fiorello parla alla bara di Raffaella Carrà: "Eccola la regina"/ L'addio commosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA