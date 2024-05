Malattia Giancarlo Magalli, come sta ora?/ La scoperta della, la paura e la speranza: “Questo tumore si cura”

Ma come sta Giancarlo Magalli oggi? “Vivo vita quasi normale, l’importante è accorgersi in tempo di ciò che non va”

In una recente intervista, Magalli ha raccontato come sta ora, ha raccontato di essere tornato ad una routine quotidiana quasi normale e fatto intendere di aver messo il peggio alle spalle: i suoi fan gioiscono ovviamente, d’altra parte da quando si era ammalato lo hanno seguito con ancora più affetto, apprezzando il fatto che di tanto in tanto li tenesse aggiornati. “L’importante è accorgersi della malattia in tempo”, dice spesso Magalli, quando torna ad affrontare il tema del linfoma.

“L’infezione, in qualche modo, è stata utile perché ha fatto emergere una patologia più grave. Il linfoma è un tumore che si può curare e sembra che io sia guarito”, ha ancora raccontato Giancarlo. Sui social, Magalli continua ad essere presente, seppur con meno frequenza, sempre con un pensiero rivolto alla sua grande passione e i suoi amori, la televisione e la conduzione. <la gente continua a chiedersi come sta Magalli, c’è sempre una certa apprensione nei suoi confronti, ma il peggio ormai è passato ed oggi ricordare quei momenti fa meno male, anche ricordare l’ansia e la paura che ha vissuto, specialmente quando i medici hanno parlato con le sue figlie in modo diretto e perentorio: “Se non si cura, vivrà due mesi”. Per non parlare poi del momento della riabilitazione, delle difficolta, delle allucinazioni, tutte cose che non aveva mai provato nella sua vita e che oggi rappresentano solo il passato.











