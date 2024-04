Malattia Gianni Bella, come sta il fratello di Marcella Bella/ “Ictus? Non è stato facile ma…”

Gianni Bella e la malattia dalla quale è stato colpito il fratello di Marcella: un ictus. Ma come sta oggi?

Nel 2010, il celebre artista Gianni Bella, fratello di Marcella Bella, è stato improvvisamente colpito da un ictus che lo ha costretto ad un ricovero urgente in ospedale. Nel corso degli anni si è parlato a lungo della malattia, dato che Gianni Bella si è dovuto sottoporre ad una lunga convalescenza, alla termine della quale ha compiuto passi avanti importanti. Quando il fratello di Marcella Bella è stato colpito dall’ictus, la cantante ha espresso grandissima preoccupazione per le sue condizioni di salute, anche se in quel periodo imparò ad essere forte per incoraggiarlo e stargli vicino.

“Quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dirmi che stava bene”, ha raccontato lei. Gianni Bella e Marcella Bella hanno lavorato insieme a lungo, dando vita ad un sodalizio vincente. Come sta però oggi il fratello della cantante?

In maniera lenta e graduale, Gianni Bella pare aver recuperato le forze e sembra godere di buona salute. Quel periodo resta comunque uno dei più brutti della sua vita, superato – a suo dire – unicamente grazie all’amore dei suoi cari. “Non è stato facile ma ce l’ho fatta grazie al grande cuore della mia famiglia. Loro mi sono sempre stati e mi sono vicini”, ha raccontato.

Al suo fianco, come dicevamo, sono sempre rimasti sua sorella Marcella Bella, ma anche la moglie Paola, le sue figlie e i suoi fratelli. A proposito delle condizioni di salute di Gianni, in una intervista Marcella Bella ha ribadito che il fratello sta bene, anche se l’ictus ha colpito metà del suo volto e una parte della lingua. “Però canticchia”, ha assicurato lei.











