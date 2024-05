Gianni Bella, fratello Marcella Bella e la malattia/ “Dopo l’ictus aveva paura di avvicinarsi al pianoforte”

Gianni Bella è il fratello di Marcella Bella, ma anche un compositore e cantautore italiano di successo che durante la sua longeva e straordinaria carriera ha collaborato con grandi nomi della musica italiana. Tralasciando la sorella Marcella Bella per cui ha scritto tantissime canzoni di successo tra cui una menzione particolare merita “Montagne verdi”, Gianni Bella ha lavorato anche con veri e propri miti della musica italiana come Adriano Celentano, con cui ha siglato una collaborazione lunga e fatta di tantissime canzoni di successo come la bellissima “L’emozione non ha voce”.

Nel 2010 la sua carriera subisce uno stop forzato a causa di un problema di salute infatti l’artista viene colpito da un ictus e ricoverato d’urgenza presso l’ospedale San Giorgio di Ferrara. Dopo sette mesi di cure e convalescenza, Gianni Bella si è ripreso grazie al supporto incondizionato della sua famiglia e la sorella Marcella in più occasioni rivela “È sempre stato il mio idolo, ma persino dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita”

Gianni Bella, come sta il fratello di Marcella Bella dopo la malattia?

La vita di Gianni Bella è stata improvvisamente stravolta il 15 gennaio del 2010 a causa della malattia, il compositore e cantautore viene colpito da un ictus a Ferrara, ricoverato presso l’ospedale San Giorgio, con paralisi a metà del volto e una parte della lingua. Dopo sette mesi di ricovero e convalescenza, Gianni è tornato a casa dalla sua famiglia e dalla sorella Marcella Bella che dalla pagine del Corriere della Sera ha parlato delle condizioni di salute del fratello: ” l’ictus gli ha colpito la porzione di cervello delegata alla parola, ma non quella alla musica”, e prosegue confidando: “Gianni dopo l’ictus aveva paura di riavvicinarsi al pianoforte, ma oggi canticchia”.











