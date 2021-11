Malattia Monica Vitti, come sta?/ “Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria”

Monica Vitti come sta?

La malattia dell’attrice continua Monica Vitti a preoccupare i fan e il mondo del cinema, ma il compagno Roberto Russo chiarisce ancora una volta che la moglie non è ricoverata in nessuna clinica in Svizzera. Ma cosa ha la Vitti? Icona senza tempo del cinema mondiale, Monica Vitti da circa vent’anni si è ritirata dal mondo dello spettacolo per motivi di salute. Sul suo stato e sulla sua malattia si è scritto e detto di tutto, ma il compagno di vita Roberto Russo ha più volte chiarito che a prendersi cura di lei c’è lui con una badante e che vivono nella loro casa a Roma.

Monica Vitti: Vitti d'arte, Vitti d'amore/ Su Rai 3 il docufilm per i suoi 90 anni

Proprio nel 2016 dalle pagine di Cinecittà News, Roberto Russo dichiarò: “più volte è apparsa in rete la notizia secondo cui mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news. Desidero smentire questa voce che circola con insistenza rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante. Spero di avere chiarito l’equivoco”.

Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma, ex Monica Vitti/ Due grandi amori

Monica Vitti e la malattia tipo l’Alzheimer

Monica Vitti non si vede più dal 2002, anno in cui partecipò alla prima di Notre-Dame de Paris rilasciando anche la sua ultima intervista alla stampa. Successivamente alcuni scatti dell’attrice in compagnia del marito Roberto Russo sono stati rubati per le strade di Sabaudia fino al rincorrersi di una serie di fake news sulle sue condizioni di salute e su un possibile ricovero in una clinica specializzata in Svizzera poi smentito dal marito.

“Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata e non capisco come sia nata questa fake news” ha detto il marito parlando per la prima volta apertamente della malattia cha da 20 anni ha colpito la grandissima attrice. “Desidero pertanto smentire questa voce che con insistenza circola, rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica ha una malattia tipo l’Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria” – ha confessato Roberto Russo aggiungendo – “è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me. E’ la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”.

Monica Vitti compie 90 anni, come sta?/ La malattia e l'amore di Roberto Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA