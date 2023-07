Malattia Toto Cutugno, qual è?/ Il tumore alla prostata e l’intervento d’urgenza: “Sono un miracolato”

Toto Cutugno e la lotta contro il tumore alla prostata: “Avevo le metastasi…”

In occasione degli 80 anni di Toto Cutugno, Techetechetè celebra il noto artista con una puntata speciale, nella quale si ripercorreranno tutti i suoi più grandi successi. Sempre più lontano dal piccolo schermo, in realtà il cantautore ha dovuto affrontare anni molto difficili, durante i quali è stato occupato a combattere una terribile malattia. Nel 2007 gli è stato diagnosticato un tumore alla prostata, che lo ha costretto a subire un intervento chirurgico e una lunga terapia.

A confessare quanto gli era accaduto era stato lo stesso Toto, che aveva affermato: “Avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito le metastasi mi arrivavano ai reni ed ero finito”. Una malattia che il cantante è riuscito a scoprire appena in tempo, grazie anche all’aiuto di un grande amico nonché celebre artista: Al Bano Carrisi.

Toto Cutugno e la malattia: “Sono un miracolato”

Proprio Al Bano consigliò a Toto Cutugno, rispetto ai suoi problemi di salute, di farsi visitare da uno specialista, cosa che lui poi fece. “Sono un miracolato, quindi oggi me la godo la vita. – ha raccontato successivamente Cutugno durante un’intervista a Verissimo – Me la godo, la vita è un dono di Dio. Senza far del male a nessuno, non devi essere ipocrita. Io c’ho un carattere di mer*a, ma ho una bella anima”, ha assicurato il cantautore.

Il cantante inoltre ha spiegato qualche dettaglio dell’intervento subito: “Mi hanno tolto il rene destro. Non posso camminare tanto. E mi esibisco su uno sgabello… per 3 ore in piedi non posso esibirmi. Al Bano è una delle persone più vere ed oneste che io abbia incontrato, ti dà l’amicizia”, ha poi concluso Cutugno.

