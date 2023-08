Malattie mentali nelle donne e parto pretermine: c’è correlazione/ Rischio del 50% superiore

Le donne che hanno problemi con la loro salute mentale hanno un rischio superiore di quasi il 50% di parto pretermine, come spiega uno studio pubblicato su Lancet Psychiatry. La ricerca ha esaminato i dati di oltre 2 milioni di gravidanze in Inghilterra e ha scoperto che circa una donna su 10 che aveva usufruito di servizi di salute mentale ha avuto un parto prima del termine rispetto a una donna su 15 che non aveva usufruito di servizi di salute mentale. Dunque, per gli studiosi c’è una correlazione. Lo studio ha anche trovato un chiaro legame tra la gravità dei precedenti problemi di salute mentale e gli esiti avversi alla nascita.

Infatti, le donne che in passato erano state ricoverate in ospedale psichiatrico avevano quasi il doppio delle probabilità di avere un parto pretermine rispetto alle donne che non avevano avuto precedenti contatti con i servizi di salute mentale. Inoltre, le donne che hanno sofferto di problemi di salute mentale corrono un rischio maggiore di dare alla luce un bambino piccolo per la sua età gestazionale (75 per 1.000 nascite rispetto a 56 per 1.000 nascite). Per questo motivo, lo studio raccomanda le i ginecologi interroghino le donne in modo sensibile e dettagliato sulla loro salute mentale.

Malattie mentali nelle donne: cosa succede in gravidanza

Uno degli autori del rapporto, Louise Howard, professoressa emerita di salute mentale delle donne al King’s College di Londra, ha spiegato che tale screening aiuterebbe a identificare “chiari segnali d’allarme per un possibile esito negativo”. Infatti, una volta identificati tali segnali, potrebbero essere curati, riducendo potenzialmente i casi di morte della mamma, nascite premature e bambini sottopeso. Howard ha spiegato: “La malattia mentale è un problema curabile… I professionisti della maternità saranno concentrati pensando ad altri fattori di rischio modificabili come il fumo e l’obesità, ma potrebbero non aver pensato ad alcuni dei rischi aggiuntivi che le donne con malattie mentali potrebbero avere”.

Lo studio ha evidenziato la necessità di servizi di salute mentale dotati di risorse adeguate. “Questi servizi sono sottoposti a un’enorme pressione, ma questo studio evidenzia la necessità che questi diversi interventi siano disponibili” ha aggiunto. Nel 2014, l’esperta ha partecipato alla redazione delle linee guida di Nizza sulla salute mentale prenatale e postnatale: “Quello che non abbiamo sottolineato nel 2014, perché allora non avevamo i dati, è quanto sia importante fare una storia molto dettagliata di quando si sono verificati problemi di salute mentale e quanto gravi fossero”. Lo studio ha rilevato che lo 0,65% delle madri incinte che erano state ricoverate in ospedale psichiatrico aveva un partorito un Leonardo senza vita, rispetto allo 0,45% delle donne che non avevano ricevuto assistenza sanitaria mentale prima della gravidanza. C’è dunque uno stretto legame tra esiti avversi alla nascita e salute mentale. “È probabile che la stessa malattia mentale sia associata ad alcuni di questi esiti avversi, perché ha un impatto sul sistema dello stress ed è quindi probabile che causi problemi” ha spiegato Howard.











