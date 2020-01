Malcom Pagani, figlio Barbara Alberti/ Ecco cosa ha preso dalla madre…

Malcom Pagani è il primogenito di Barbara Alberti, la scrittrice che vedremo al Gf Vip 4 in qualità di concorrente. Una passione, quella per la scrittura e la sceneggiatura, che ha condiviso con il marito Amedeo Pagani prima e con il figlio poi. Malcom è infatti un giornalista e a soli 41 anni ha ottenuto il ruolo di vice direttore di Vanity Fair, al posto di Antonella Bussi. Nella sua carriera vanta però collaborazioni con il magazine Condé Nast e qualche tempo nella redazione de Il Messaggero, alla guida della sezione cultura e spettacoli, dopo otto anni trascorsi al Fatto Quotidiano. Come ricorda Prima Online, Pagani ha lavorato anche per il settimanale L’Espresso, per il Manifesto, per l’Unità e per Sky. Suo il merito di aver curato persino l’autobiografia di Loredana Traslocando. È andata così, pubblicata sei anni fa con la Marsilio Editore e l’anno successivo è autore di Se vuoi provarci, fallo fino in fondo. Claudio Ranieri, storia di un vincente, sempre con la stessa casa editrice. Al di là della sua carriera, Malcom ha interessato anche le pagine rosa per via della sua relazione con Mia Ceran, soprattutto per quanto riguarda il presunto addio avvenuto nell’agosto del 2018, fomentato dal fatto che all’epoca, sui profili social di entrambi, erano scomparse le foto di coppia.

Malcom Pagani, figlio Barbara Alberti: l’addio ai social

Malcom Pagani ha detto addio ai social da diverso tempo, almeno per quanto riguarda gli occhi indiscreti di chi non fa parte delle sue amicizie su Facebook. Il figlio di Barbara Alberti non ha mai dimostrato un grande interesse per la vita online, ma da qualche tempo sembra aver voluto dire del tutto addio a questo mondo virtuale. Lo scorso dicembre lo abbiamo visto invece a Vieni da me, pronto a fare il bilancio dei casi di gossip più eclatanti del 2019, soprattutto riguardo all’ormai famoso caso Mark Caltagirone. “C’è un importante broadcaster che sta pensando di fare un film importante su questa storia”, ha dichiarato. Nulla di nuovo, visto che questa voce di corridoio è emersa fin dallo scoppio dello scandalo che ha coinvolto Pamela Prati. Anche se quest’ultima, a detta di Gianni Ippoliti, avrebbe dato il veto assoluto, salvo poi, secondo Pagani, aver cambiato idea in merito. Sarà tutto vero oppure si tratta di una voce destinata a rimanere nei tunnel dei salotti televisivi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA