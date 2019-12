Malcom Pagani, figlio Barbara Alberti/ “Mia madre? La vedo già abbastanza”

Malcom Pagani, vice direttore di Vanity Fair nonchè figlio di Barbara Alberti, nello studio di Vieni da me, in occasione dell’ultima puntata dell’anno, commenta con Caterina Balivo i fatti più importanti del 2019. Classe 1975, il giornalista e scrittore, parla con la conduttrice Rai dell’incendio di Notre Dame, ma anche della nascita del primo figlio di Meghan Markle e del Principe Carlo così come del caso che ha maggiormente scatenato polemiche ovvero il caso Caltagirone. Nel commentare le varie notizie, Caterina Balivo che confessa di essere una grande fan di Barbara Alberti, chiede al giornalista di salutarla. Malcom Pagani ascolta lasciandosi andare al seguente commento: “la vedo già abbastanza”, strappando un sorriso alla conduttrice. La presenza del vice direttore di Vanity Fair, inoltre, ha scatenato gli utenti di Twitter.

Malcom Pagani a Vieni da me, i fan: “che meravigliosa sorpresa”

Grande sorpresa per gli utenti di Twitter che hanno particolarmente apprezzato la presenza di Malcom Pagani nella puntata odierna di Vieni da me, aperta dalla cassettiera di Nancy Brilli. “Grazie a Vieni da me e a Caterina Balivo. Che meravigliosa sorpresa Malcom Pagani“, scrive una signora. “Malcom Pagani ricordo quando era uno dei ragazzi di Amici delle prime edizioni se non sbaglio già quando presentava Lella Costa. Quanti anni sono passati”, scrive un altro utenti. Signorile ed elegante, dunque, Malcom Pagani commentando i fatti del 2019 ha fatto breccia sui telespettatori di Raiuno.



#vienidame Malcom Pagani ricordo quando era uno dei ragazzi di Amici delle prime edizioni se non sbaglio già quando presentava Lella Costa. Quanti anni sono passati .. 😪 — DIANA FLERI (@FLERIStefmorg) December 31, 2019





