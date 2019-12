NANCY BRILLI/ “Ho dato uno schiaffo a Virzì. Io rifatta? A 8 anni…” (Vieni da me)

Nancy Brilli apre i cassetti della sua vita a Vieni da me partendo dal suo primo film. “Squitieri mi chiese se volevo fare un film e dissi sì perché volevo andare a vivere da sola e quel film me lo permise”, confessa l’attrice che, con la sua prima esperienza guadagnò cinque milioni di euro. Da quel film prese il via la carriera della Brilli la cui strada, poi, si intrecciò anche con quella di Dario Argento. Dopo il cinema, Nancy Brilli è diventata anche un’attrice di fiction. Inizialmente, però, la cosa fece torcere il naso agli addetti ai lavori che non vedevano di buon occhio le attrici di cinema che si prestavano alla televisione. Tra i registi che non furono d’accordo con la sua scelta di fare televisione c’era Paolo Virzì: “Diedi uno schiaffo a Paolo Virzì perché mi disse che volevo fare la bella in televisione e non potevo fare un film serio”, confessa l’attrice. Poi, dopo aver visto una sua foto da bambina, lancia una frecciatina agli hater: “questa è la mia bocca a 8 anni, fatevene una ragione”, dice (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nancy Brilli si racconta a Vieni da me

Nancy Brilli chiude il 2019 raccontandosi nel salotto di Vieni da me. L’attrice che ha recentemente svelato di avere numerosi fans feticisti, è l’ospite dell’ultima puntata dell’anno della trasmissione di Raiuno condotta da Caterina Balivo. Sarà un racconto intimo quello di Nancy Brilli che, protagonista dello spettacolo teatrale “A che servono gli uomini?“, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale, ha svelato di essere single e di stare bene da sola, almeno per il momento. “Io ora desidero vivere da sola, ma le motivazioni sono diverse. Non è una situazione che mi auguro duri per sempre, però in questo momento sto bene così. Mi sto godendo mio figlio, i miei animali, la mia libertà, la mia casa“, ha confessato l’attrice che, dopo la fine della lunga storia d’amore con Roy De Vita, non ha più trovato l’amore.

Nancy Brilli: “non ho mai voluto fare l’attrice. Lo sono diventata perchè me l’hanno chiesto”

Oltre ad essere bellissima, Nancy Brilli è sicuramente una delle attrici italiane più talentuose. La sua carriera, però, è nata per caso. La Brilli, infatti, a Il Giornale, ha raccontato di non aver mai sognato il mondo della recitazione e di essere diventata un’attrice solo dopo aver ricevuto una proposta che l’ha conquistata. «Me l’hanno chiesto e l’ho fatto. Io me ne volevo andare da casa. Ho avuto questa opportunità e ho fatto il primo film. La decisione di fare l’attrice invece è nata, tempo dopo, a teatro, al Sistina, in Se il tempo fosse un gambero. Anche lì mi hanno scelto per uno strano caso del destino. Una volta dentro il Sistina, ho capito che era quello il lavoro della mia vita. Appena salita sul palcoscenico mi sono sentita a casa. Ho avvertito un senso di protezione e quella sensazione di stare nel posto giusto», ha spiegato l’attrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA