MALEFICENT, FILM RAI2/ Prende il posto di “Maledetti Amici Miei” che non va in onda (7 novembre)

IL CAST DEL FILM MALEFICENT

Giovedì 7 novembre 2019 a partire dalle ore 21.20, Maleficent caratterizzerà la prima serata di Rai 2, un titolo d’avventura con tracce di azione, fantasy e sentimentale , prende il posto di Maledetti Amici Miei (rinviato al 18 novembre) il remake libero del cartone classico della Walt Disney La bella addormentata nel bosco. Il titolo è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2014 ed è tratto dalla fiaba di Charles Perrault con lo stesso nome del cartone Disney. È tratto dalla sceneggiatura di Linda Woolverton, con la produzione di Walt Disney Pictures, Moving Picture Company e Roth Films, le musiche di James Newton Howard e la regia affidata a Robert Stromberg. Quest’ultimo ha ottenuto ben due Premi Oscar per la migliore scenografia, grazie al suo lavoro in Avatar (2009) e Alice in Wonderland (2011). La protagonista principale è Angelina Jolie, performer americana che nella sua carriera ha vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2000 per Ragazze interrotte e il Premio Oscar umanitario Jean Hersholt nel 2014 per il suo impegno nel sociale. Viene affiancata da Elle Fanning, diventata famosa grazie a Il curioso caso di Benjamin Button, La mia vita è uno zoo e The Neon Demon. Il cast è completato da Sam Riley, Sharlto Copley, Brenton Thwaites e Lesley Manville.

MALEFICENT, LA TRAMA

La trama di Maleficent è ambientata nel XIV secolo. Protagonista è la fata Malefica, che vive in un regno incantato insieme ad altre creature magiche, in una natura incontaminata e benefica. La pace del territorio viene messa a serio repentaglio dal castello di Re Enrico, che vuole uccidere gli abitanti. Malefica si innamora di Stefano e gli concede il bacio del vero amore, ma lui viene nominato dignitario dal re. Stefano vuole conquistare il potere e strappa le ali a Malefica dopo una notte insieme. La fata medita vendetta contro gli esseri umani e intraprende una battaglia senza esclusione di colpi. Stefano diventa poi re al posto di Enrico e battezza la sua figlia primogenita Aurora, che subisce un maleficio da Malefica. Infatti, quando avrà compiuto sedici anni, la ragazza entrerà in un sonno infinito dopo aver punto il proprio dito con il fuso di un arcolaio e sarà risvegliata solo dal bacio del vero amore. Aurora viene affidata alle tre piccole fate Giuggiola, Fiorina e Verdella e Malefica inizia ad affezionarsi alla stessa, stringendo un legame segreto. Quando Aurora viene a sapere della maledizione della fata, torna al castello in lacrime sentendosi tradita. Il re Stefano rinchiude sua figlia nelle stanze segrete in preda alla preoccupazione, ma Aurora tocca il fuso e si addormenta. Malefica cerca il principe Filippo per salvare Aurora, ma alla fine il bacio del vero amore sarà proprio il suo e non quello del principe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA