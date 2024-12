Malena, ex attrice hard, considerata tra le migliori artiste italiane, ha ora deciso di dire basta al porno e si dice anche “pentita” dell’esperienza fatta in un mondo che definisce “pericoloso” e che vede ormai come un peccato dopo essere entrata a farne parte per un atto di “ribellione giovanile”, un errore per il quale afferma anche di “avere già pagato“. Intervistata dal quotidiano Il Giornale, Filomena Mastromarino, in arte Malena, ha raccontato il percorso che l’ha portata a decidere di smettere con le esibizioni, partendo proprio dall’infanzia e dal rapporto con la famiglia che imponeva una educazione rigida e con molte regole. “Ho ricevuto una educazione molto religiosa, c’era il divieto assoluto di dire parolacce e bisognava mantenere un certo rigore nello stare seduti a tavola“.

Tuttavia, aggiunge che non per questo sia stata una infanzia priva di amore e di libertà: “La mia famiglia non mi ha imposto mai nulla”. L’ex attrice che ha iniziato a farsi conoscere grazie alla politica, ha voluto sottolineare di avere ancora molta fede e di essere stata sempre credente, al punto che, racconta: “Da adolescente pensai di prendere i voti per farmi suora, trascorrevo i sabati a studiare catechismo invece di vedere gli amici“. Poi però: “Mi sono innamorata di un ragazzo e ho capito che non potevo perdere quelle emozioni“, ma precisa: “Ho perso la verginità dopo un anno di fidanzamento, per me era sacra“.

Malena: “Sono pentita di aver fatto parte di un sistema pericoloso, mi sono fatta male da sola come donna”

Malena dopo la decisione di abbandonare il mondo del porno di definisce “pentita”, perchè come ha raccontato nell’intervista “Mi sentivo parte di un sistema nel quale tutto è esagerazione e avevo paura di illudere altre ragazze che volevano diventare come me“. Ricordando anche l’esperienza che l’aveva portata a voler intraprendere la carriera nei set a luci rosse: “Stavo insieme ad un uomo già impegnato, ero l’altra, e nella mia testa è scattato qualcosa“, e aggiunge: “pensai, visto che non posso essere tua allora sarò degli altri“.

Poi il set e il successo, raccontato però con amarezza perchè: “C’è sempre il pericolo di non tornare a casa, una volta finito il lavoro nessuno si preoccupa di te, torni sola, non c’è umanità“. Per questo, lo chiama “Un mondo pericoloso” e dice: “Avrei dovuto riflettere di più. Mi sono fatta trascinare dal gioco. Mi sono fatta male da sola come donna“. Ora, Malena dice che grazie alla fede sta cercando di superare un momento difficile, dopo che alla madre è stato diagnosticato un nuovo tumore dopo quello al seno che era stato curato: “Prego tutto il giorno, tutti i giorni, affinché possano dirci che è benigno“.