Malgioglio bloccato da ex fidanzato finlandese per i The Rasmus/ “Bocciati, il cantante non ha la tartaruga”

Tra una canzone e l’altra l’Eurovision Song Contest 2022 è allietato anche dai commenti di Cristiano Malgioglio sui cantanti in gara, accompagnati spesso da un retroscena o un aneddoto che riguarda la vita privata del paroliere. Anche la finale non rimane orfana dei suoi racconti personali, tra fidanzati provenienti dal mondo e disavventure varie. Il primo è arrivato dopo l’esibizione dei The Rasmus, band che rappresenta all’Eurovision la Finlandia. Una performance che non ha colpito Malgioglio, né in semifinale e né in finale. Lo ribadisce dunque in diretta, ammettendo di aver avuto nel suo passato anche un fidanzato finlandese e di averlo contattato proprio nelle ultime ore.

Malgioglio non apprezza i The Rasmus: “Lui non ha la tartaruga”

Dopo aver notato che Lauri Ylönen, il frontman dei The Rasmus rimasto a petto nudo sul palco dell’Eurovision, “Non ha neanche la tartaruga!”, Malgioglio ha raccontato a Gabriele Corsi: “Pensa che io ieri ho mandato un messaggio al mio ex finlandese dicendo quello che pensavo di loro e lui mi ha bloccato. Peggio per lui, dove la trova un’altra Malgy!”

