Malgioglio, lite con la Celentano ad Amici 2023/ “Maddalena gatta? Come se dicessi a me che sono un cane!”

Cristiano Malgioglio discute con la Celentano per Maddalena: scontro ad Amici 22

Animi accesi sin da subito nella prima puntata del serale di Amici 22. La maestra Alessandra Celentano lancia il suo primo guanto di sfida della serata (e di questa edizione), mettendo a confronto la sua Isobel con Maddalena, della squadra Cuccarini-Lo. “Una è una leonessa”, dice la Celentano facendo riferimento alla sua allieva, “l’altra è una gattina”, dice invece di Maddalena, modo per sottolineare la potenza e la sicurezza di Isobel a discapito della rivale.

Malgioglio tuona contro la Celentano e difende Maddalena ad Amici 22

Se Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, al momento della votazione, preferiscono proprio Isobel, Cristiano Malgioglio è la voce fuori dal coro. Dà infatti il suo voto a Maddalena, andando a pungere in modo diretto la Celentano per le sue parole: “Maddalena è stata molto più sensuale. Questa gatta tra non molto diventerà una tigre, una lupa!”, dice il giurato. “Maddalena ha traballato, Isobel è stata sicura”, incalza però Alessandra. “Ma dai, dire a questa ragazza che è una gatta, è come dire a me che canto come un cane!”, replica allora Malgioglio. La Celentano però non ci sta: “No, non è questo che intendevo, l’accezione è molto diversa!” Malgioglio però chiude in fretta la discussione: “Non sono venuto qui per litigare oggi!”

