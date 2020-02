Malgioglio torna da Chiambretti dopo lite/ “Qui solo per evitare multa da Mediaset”

Cristiano Malgioglio è da anni ospite fisso al programma di Chiambretti, La Repubblica delle Donne, ma dopo la lite con il conduttore per la questione Bugo e Morgan, oggi non si era presentato in puntata lasciando un po’ sorpreso lo stesso Chiambretti: “Quando si rompe un’amicizia è una cosa gravissima”. Poi però ci scherza su: “Siamo diventati Morgan e Bugo. La cosa mi dispiace, Malgioglio non c’è, la gabbia è vuota”. Lui però non demorde e invita il cantautore a venire in studio, anche se in ritardo. Pochi ci credevano ma alla fine è accaduto: Malgioglio si è presentato dietro le quinte ma ha spiegato che si è dovuto presentare perché ha un contratto con Mediaset e se non va ai programmi in cui viene ospitato rischia una gravissima multa.

Malgioglio e Chiambretti come Bugo e Morgan

Dopo diversi minuti di dibattito sulla questione genio e talento, gli autori del programma annunciano che Malgioglio ha deciso di presentarsi in studio ma vuole rientrare solo se non si parla di Morgan. Chiambretti è costretto ad andare dietro le quinte per parlare con lui per provare a convincerlo. Cristiano Malgioglio è molto riluttante: “Te sai benissimo che ho un contratto con Mediaset e se non vengo mi becco una grande multa”, gli dice indispettito, poi continua: “Vengo in studio ma non voglio parlare di Morgan”. Non fa in tempo a mettere piede sotto ai riflettori che il discorso finisce inevitabilmente sul cantante, che ha detto che Malgioglio è solo un poveretto. Il cantautore siculo ne approfitta per rispondere: “Io poveretto? Almeno sono intelligente, lui no”. Poi fa definitivamente il suo ingresso in studio ma continua a dichiarare di non voler parlare di Morgan e della questione genio-talento. “Io ho fatto delle cose in passato che hanno avuto un successo straordinario. Poi ho abbandonato per un po’ di tempo la tv, che mi ha inghiottito”. A questo punto Chiambretti lo interrompe ma la zia Malgy gli urla contro “Non fare la Toffanin, che ti interrompe mentre parli”. Alla fine si siede e finisce il suo intervento: “Con questi reality e queste trasmissioni le cose cambiano, ma la cosa che dice lui a me, che sono ignorante, non mi tocca: preferisco essere felice e poveretto, mentre lui forse è anche geniale ma è infelice”. Poi lancia una sfida a Chiambretti: “Quali canzoni conosci di morgan? Nessuna. Inutile parlare di Tenco e di Modugno. Il genio è qualcosa di straordinario e lui non lo è”.

