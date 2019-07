Malika Ayane, incidente in moto/ Foto: “una rotonda presa male”. Ecco come sta

Incidente in moto per Malika Ayane. fortunatamente, però, la cantante e nuovo giudice di X Factor non ha riportato gravi conseguenze al punto da ironizzare sull’accaduto rispondendo alle domande dei followers che, preoccupati per le sue condizioni, le hanno chiesto cosa sia accaduto. Appassionata di moto, nei giorni scorsi, la cantante ha pubblicato una foto di una motoclicetta con dei bagagli. “Andiamo”, aveva scritto Malika Ayane condividendo con i fans la sua passione per le due ruote. Purtroppo, però, durante il viaggio, qualcosa è andato storto al punto che, due giorni dopo, la cantante ha pubblicato una nuova foto in cui appare di spale e, soprattutto, con una vistosa fasciatura al ginocchio, conseguenza di una caduta in moto. Cos’è successo, dunque, alla cantante?

Malika Ayane, incidente in moto: “ Una rotonda presa male! “

Niente di grave per Malika Ayane che, dopo aver pubblicato la foto con una fasciatura al ginocchio, dopo numerose domande dei fans, vuota il sacco raccontando cosa le è accaduto. “ Una rotonda presa male!”, afferma la cantante che, però, nonostante lo spavento, non perde la forza d’ironizzare sull’incidente soprattutto di fronte alle domande dell’amico Marco Maccarini. Quest’ultimo, infatti, commenta così la foto: “ Che t’ho detto: ‘Stai attenta alla marmitta!’ Niente. Non ascolti “. E la Ayane replica: “ Più la genialata di entrare a cannone in una rotonda. Sarò biondina per qualcosa no? “. Di fronte allo scambio di battute tra la Ayane e Maccarini, un follower chiede alla cantante: “ Quindi sei proprio caduta!? “. E la risposta della cantante non si fa attendere: “ Pare che si impari anche così.. .”.





