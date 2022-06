Malika Ayane: “Sono di nuovo single”/ “Il lockdown è stato faticoso…”

E’ tra le voci più belle del panorama italiano, ma non solo. Malika Ayane infatti tornerà protagonista a teatro con il popolarissimo musical Cats a partire dal 7 dicembre al Sistina di Roma. E sogna un programma tutto suo, senza dimenticare il possibile ritorno al Festival di Sanremo. Intervenuta ai microfoni de Il Messaggero, la milanese si è raccontata a tutto tondo tra carriera e vita privata, come sempre le sue parole lasciano il segno…

“Ho ritrovato la lievità”, ha confessato Malika Ayane al quotidiano capitolino, in riferimento al periodo di lockdown trascorso a causa della pandemia da Covid-19. “E’ stato faticoso. Ho accusato il colpo”, ha confessato la 38enne, parlando poi delle ripercussioni: “Ne sono uscita più buona o più iena? Io ero già buona prima… Diciamo che ne sono uscita cresciuta e anche un po’ più auto indulgente. Basta torture e giudizi impietosi: sono troppo severa con me stessa”.

Malika Ayane ha ammesso di vivere una nuova fase della sua vita, nella quale riesce a trasformare “quasi sempre” un inciampo in una piroetta. Nessun dubbio sull’inciampo più doloroso, “quando si diceva di me che ero una stronza”: “Mi espongo troppo e quindi è inevitabile. E poi, certo, non essere prima in classifica mi fa restare male, ma sono soddisfatta: lavorando ho sempre fatto quello che volevo, anche la sperimentazione”. Malika Ayane ha parlato della sua passione per la boxe e del suo sogno da realizzare prima di compiere 40 anni, ovvero il giro del mondo, ma si è anche soffermata sulla sua vita privata, rivelando di essere tornata single: “Matrimonio e altri figli? Non penso proprio. Da qualche mese sono single (l’ex fidanzato è Claudio Fratini, ndr). Era il mio agente? Adesso non lo è più. Sono donna dai grandi cambiamenti… è bello essere da soli”.

