Malpensa, le mani della ‘ndrangheta sui parcheggi/ 34 arresti da Aosta a Crotone

La ‘ndrangheta aveva di fatto monopolizzato i parcheggi attorno all’aeroporto di Malpensa. E’ questo quanto scoperto dalle forze dell’ordine, che dall’alba di stamattina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34 persone, tutte residenti nelle province di Varese, Cosenza, Crotone, Firenze, Udine, Ancona, Aosta e Novara. 32 degli arrestati sono italiani, mentre gli altri due sono un marocchino e una rumena. Del gruppo, 27 finiranno in carcere mentre per i restanti 7 sono stati disposti i domiciliari. I fermati sono accusati, come ricorda Milanotday, di associazione di tipo mafioso, danneggiamento seguito da incendio, estorsione, violenza privata, lesioni personali aggravate, minaccia, detenzione e porto abusivo di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (tutti aggravati poiché commessi avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività dell’associazione mafiosa), truffa aggravata ai danni dello Stato ed intestazione fittizia di beni, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

MALPENSA, LE MANI DELLA ‘NDRANGHETA SUI PARCHEGGI

Un maxi blitz a cui hanno partecipato fin dalle prime ore di oggi, giovedì 4 luglio 2019, oltre 400 carabinieri con l’aiuto di elicotteri, unità speciali e cinofile. Una vera e propria operazione antimafia, a cui si è giunti dopo un’indagine scattata durante l’aprile del 2017, più di due anni fa, e coordinata dalla DDA di Milano. L’organizzazione, in base a quanto emerso, era riuscita ad infiltrarsi negli apparati istituzionali, ed inoltre si è scoperto che dalla metà del 2016 gli assetti organizzativi della ‘ndrangheta con sede a Legnano e a Lonate Pozzolo erano in corso di ridefinizione, dopo che due esponenti di spicco del medesimo clan, in forte contrasto fra di loro, erano stati scarcerati. In tarda mattinata si terrà una conferenza stampa presso la procura di Milano in cui verranno forniti ulteriori dettagli in merito a questa nuova importante operazione antimafia da parte delle forze dell’ordine italiane.

