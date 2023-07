Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia/ Gialla in altre 4 regioni: attesi temporali e grandine

E’ allerta meteo per maltempo in numero regioni del nord, a conferma di un mese di luglio caratterizzato da un clima decisamente impazzito fra picchi di caldo e devastanti perturbazioni. Nelle scorse ore il Veneto è stato devastato dalla grandine, in particolare le zone del Prosecco, e non da meno è stata Mantova, dove sono caduti chicchi grandi come arance, ma l’emergenza non è ancora passata, visto che la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per diverse regioni.

Sono previsti per la giornata di oggi, venerdì 21 luglio 2021, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento, di conseguenza è stata diramata allerta arancione per gran parte della regione Lombardia nonchè gialla per Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, parte dell’Emilia Romagna, e la restante parte della Lombardia. Stando a quanto fatto sapere dagli esperti meteo della Protezione Civile, il contrasto fra il flusso di correnti atlantiche umide ed instabili, e l’enorme massa d’aria calda che continua ad essere persistente al sud della penisola, portando la colonnina di mercurio a registrare temperature record, continuerà a determinate al nord una serie di attività di tipo temporalesche, con fenomeni locali anche di forte intensità.

MALTEMPO, ALLERTA ARANCIONE IN LOMBARDIA E GIALLA IN ALTRE REGIONI: GLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Di conseguenza quella di oggi sarà una giornata in cui non sono da escludere ancora rovesci temporaleschi con grandinate, con tutto ciò che ne consegue. Negli scorsi giorni i danni sono stati rilevanti in numerose zone del nord-est, con i vigili del fuoco che sono stati costretti a fare gli straordinari fra richieste di persone per via di allagamenti, ma anche finestre e impianti fotovoltaici distrutti, lunotti delle auto devastati, e moltissimi alberi caduti al suolo. Le allerte meteo di oggi proseguiranno fino alle ore 21:00 dopo di che la Protezione Civile fornirà un nuovo bollettino che aggiornerà la situazione in base all’evolversi degli eventi atmosferici.

