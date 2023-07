Grandine a Mantova: chicchi grandi come arance/ Video, auto e abitazioni devastate

Mantova, nota cittadina lombarda, è passata nel giro di poche ore da un caldo anomalo e soffocante, ad una grandine devastante. Nel corso della notte appena passata, quella fra mercoledì 19 e giovedì 20 luglio 2023, un violentissimo temporale estivo si è abbattuto in città causando non pochi danni. Sono state infatti centinaia le segnalazioni di danni gravi in particolare alle automobili. Sono caduti chicchi di grandine grossi come palline da tennis che hanno devastato i lunotti delle auto parcheggiate all’esterno delle abitazioni, nonché le carrozzerie. In rete circolano a riguardo foto e video di vetture letteralmente demolite, anche perchè a volte i “chicchi” di grandine sono risultati essere grandi come delle arance.

Ma non sono solo le auto ad averne fatto le spese, visto che anche le case hanno subito gravi danni per la grandine, a cominciare dalle finestre. Numerosi tetti sono stati devastati e nel contempo sono stati distrutti impianti fotovoltaici, per danni da svariati migliaia di euro. Distrutte, infine, anche moltissime tegole che non hanno retto il peso della grandinata. Fra le località maggiormente colpite, come segnalato dalla stampa locale, troviamo Curtatone, e precisamente le frazioni di San Silvestro dove la grandine “arrivava come dei proiettili”, Eremo, e poi a Borgo Virgilio a Cerese “sembrava un bombardamento” e il quartiere cittadino di Angeli.

GRANDINE A MANTOVA, SI TEMONO SERI DANNI ALL’AGRICOLTURA

In generale segnalazioni sono giunte da quasi tutti i paesi della provincia di Mantova con i vigili del fuoco che sono stati costretti a fare gli straordinari. Nella mattinata di oggi si potrà fare una conta definitiva dei danni, non soltanto per quanto riguarda auto ed edifici, ma anche per i terreni agricoli della zona per cui si teme una devastazione.

Fortunatamente dopo la grandine di ieri notte la situazione in quel di Mantova sembrerebbe essere tornata alla normalità, visto che per la giornata di oggi è prevista una minima di 24 gradi e una massina di 34, quindi ancora molto caldo. Venti deboli provenienti da est con intensità di circa 7 km/h, in crescita fino a 13-26 km/h in serata.

