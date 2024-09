Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha intervistato stamane Massimiliano Pederzoli, sindaco del comune di Brisighella, in provincia di Ravenna, che è stato uno dei paesi maggiormente colpiti in queste ore dall’allerta meteo emessa per l’Emilia Romagna e dal maltempo: “Abbiamo 130 sfollati, molte frane, li abbiamo ricoverati in delle strutture specifiche. Non abbiamo attivato alcuna misura di prevenzione – ha proseguito il sindaco di Brisighella che poi lamenta la scarsità di fondi ricevuti – abbiamo ricevuto qualche soldo per manutenere al meglio le nostre strade, ma non sono arrivati finanziamenti per le lungaggini burocratiche nonostante sia stato convocato un commissario straordinario e intanto è arrivata un’altra ondata di maltempo”.

“Totò Schillaci galantuomo e umile”/ La moglie Barbara: “Nel figlio Mattia rivedo la forza di suo padre”

Per il primo cittadino del paese del ravennate, sono state errate anche le previsioni meteo di Arpa: “Ci vogliamo aggiungere – ha specificato a riguardo – anche il fatto che Arpa ha sbagliato le previsioni per poi correggerle in corso d’opera?”. Quindi ha argomentato: “Nell’ultimo incontro fatto lunedì non si parlava di 250/300 millimetri di pioggia, dovevano essere piogge meno impattanti e copiose, sono state emesse delle previsioni sbagliate per poi correggerle, forse c’è stato un cambiamento della perturbazione in corso…”.

Anastasia Ronchi, scomparsa la sorella di Micol/ Segnalazioni da Milano a Viareggio: “E' con un uomo”

SINDACO BRISIGHELLA A STORIE ITALIANE: “NON CI E’ ARRIVATO UN SOLDO”

E ancora: “Noi abbiamo dei pluviometri che hanno registrato 250/300 mm di pioggia, più o meno come l’anno scorso. Fino a martedì eravamo in arancione poi ieri mattina è diventato allerta rossa, se è diventata rossa vuol dire che avevano già capito cosa sarebbe accaduto”.

In merito ai lavori di manutenzione del comune di Brisighella, il sindaco ha lamentato: “Dovevamo fare i consolidamenti, non ci è arrivato un soldo. L’anno scorso ci sono state quasi 500 frane nel mio comune, che è uno dei più grossi della zona, 300 km di strade”. Sulla vicenda di Brisighella è intervenuto anche il noto fisico del Cnr, Valerio Rossi Albertini, che in collegamento telefonico con Storie Italiane ha voluto precisare: “Ho sentito il sindaco e le sue obiezioni ma noi l’abbiamo ripetuto tante volte, non possiamo in questo periodo, in questa epoca di cambiamenti climatici, fare troppo affidamento sulla previsione puntuale, quando arriverà un nubifragio un passaggio dall’arancione al rosso è possibile quindi dobbiamo attrezzarci prima, non nel momento in cui si verifica la bomba d’acqua perchè è troppo tardi”.

Omicidio Pierina Paganelli/ Loris Bianchi: “Io nel video della farmacia? Sospetto è lecito ma...”

SINDACO BRISIGHELLA A STORIE ITALIANE, ALBERTINI: “LA CINTURA VA SEMPRE MESSA…”

Valerio Rossi Albertini ha aggiunto: “Ho capito che ci sono stati ritardi nei finanziamenti e le infrastrutture non sono state adeguate, tuttavia le allerte, di qualsiasi colore, vanno prese sempre seriamente, è come la cintura in macchina, va sempre messa visto che non sai mai se tu verrai tamponato o meno”.

Il sindaco di Brisighella ha risposto: “Noi abbiamo preso l’allerta con grande serietà, abbiamo convocato il tavolo, eravamo operativi, fatto sta che 300 mm di acqua non li teniamo in nessun caso” e Valeria Rossi Albertini ha poi voluto precisare: “Purtroppo in questa epoca si scatenato queste situazioni in maniera improvvisa, non sto discutendo contro di lei”.