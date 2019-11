Maltempo Liguria, allerta meteo arancione/ Rischio frane, scuole chiuse a Savona

Maltempo Liguria, situazione di allerta in tutta la Regione anche nella giornata di oggi, mercoledì 27 novembre 2019. Arpal ha reso noto che è previsto un passaggio instabile piuttosto veloce ed ha emanato l’allerta meteo gialla e arancione per piogge diffuse e temporali: allerta meteo gialla su tutte le zone dalle 3 alle 8; ponente, bacini piccoli e medi (zona A): prosecuzione in gialla fino alle 15. Per i bacini grandi gialla dalle 6 alle 15; centro-levante (zone B, C, E) arancione dalle 8 alle 18. Per i bacini grandi di C ed E gialla dalle 6 alle 18; entroterra di centro-ponente, bacini piccoli e medi (zona D): arancione dalle 8 alle 15, poi gialla fino alle 18. Per i bacini grandi gialla dalle 6 alle 15. Scuole chiuse in diverse zone della Liguria: attività didattiche sospese a Savona, Camoglia, Mezzanego e Borzonasca. Scuole aperte a Genova, come già annunciato dal sindaco Bucci nella conferenza stampa sulla situazione dell’A26.

MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO ARANCIONE: RISCHIO FRANE

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul maltempo in Liguria, ancora protagonista dopo giorni di allerta meteo rossa. Come spiegano i colleghi di Primocanale, l’allerta è legata principalmente alle condizioni di saturazione del terreno: la Regione è fragile dal punto di vista idrogeologico e resta alto il rischio di nuove frane. La pioggia è caduta battente già nelle prime ore di oggi: i colleghi evidenziano che dalla mezzanotte sono caduti 27.8 mm a Bargagli, 24.6 mm a Seborga e 23.6 mm a Ceriana. Raffiche di vento già sopra i 100 km/h a Fontana Fresca sopra Sori. Ricordiamo che le previsioni meteo non portano buone notizie: attese precipitazioni con intensità fino a moderata e cumulate fino ad elevate, con una graduale attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio a partire da Ponente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA