Maltempo Liguria, allerta rossa Centro e Ponente/ Previsioni meteo: rischio alluvioni

Torna l’allerta maltempo in Liguria, dove sta per giungere una nuova perturbazione a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di sabato 23 novembre. Se finora persiste già l’allerta gialla, nelle ore successive si trasformerà in rossa e interesserà tutta la parte centrale della Regione ed il Ponente, con un occhio di riguardo alle province di Imperia e Savona ma anche gran parte delle provincie di Genova, dove l’allerta sarà arancione. Ancora gialla, invece, nella provincia della Spezia. Ad annunciare la nuova ondata di maltempo sulla Liguria sono anche gli esperti de IlMeteo.it che parlano di ben tre giorni di fila sotto piogge violente e veri e propri nubifragi i quali getteranno le basi per un pericolo alluvione sempre più concreto. La situazione tenderà a peggiorare già dalla serata di oggi con forti precipitazioni che andranno a colpire soprattutto l’area di ponente fino ai settori centrali della Liguria. Durante la notte sono attesi intensi rovesci che potrebbero interessare Sanremo, Imperia, Alassio e a salire Finale Ligure, il savonese fino a Genova. I fenomeni violenti interesseranno la Liguria per l’intera giornata di sabato.

MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA ROSSA: ECCO DOVE

In occasione dell’allerta maltempo in Liguria che interesserà la regione nelle prossime ore, con una maggiore concentrazione nelle ore notturne e poi nella giornata di domani, l’Arpal ha reso noto le previsioni meteo per nulla confortanti: “In arrivo ingenti quantitativi di pioggia diffusa, anche sotto forma di temporali stazionari forti o molto forti, su un terreno già ora incapace di reggere nuova acqua”. Nel dettaglio, nella zona di estremo ponente ligure per domani l’allerta sarà arancione per temporale fino alle 6 del mattino per poi diventare rossa fino alla mezzanotte e così anche per la zona centrale della regione ligure. L’allerta resterà gialla sul Levante regionale mentre nell’entroterra di centro ponente sarà arancione per temporali, salvo poi diventare rossa per la giornata di sabato. Arpal infine segnala allerta arancione nell’entroterra di centro levante, per poi trasformarsi in gialla nel corso della giornata di sabato, fino alla mezzanotte.

