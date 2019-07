Mamacita/ Nena, il tormentone estivo promosso da Roy Paci: “Bomba!” (Battiti Live)

I Mamacita: “Una bomba sonora creata per infiammare le dancehall”

I Mamacita non potevano che essere uno dei centri più importanti della kermesse estiva che si è svolta in queste settimane nelle principali città del Sud. Battiti Live 2019 vedrà il ritorno della crew questa sera, mercoledì 31 luglio, grazie alla messa in onda della tappa di Gallipoli. La band è sempre più richiesta nelle discoteche del Bel Paese e affidare proprio ai suoi componenti il testimone di far divertire i presenti era quindi un obbligo da cui non poter sfuggire. Sarà l’occasione giusta per alleggerire la nuova serata in previsione di una scaletta densa di tanti ingressi interessanti e a tutto ritmo, come del resto è già accaduto nelle tappe precedenti del festival estivo. Il gruppo ha sfoderato pochi mesi fa il loro nuovo successo, il tormentone Nena che prevede un featuring di Roy Paci e Didy. Due nomi in vista e in perfetto contrasto dal punto di vista musicale, uniti dalla crew che si è già distinta per brani che strizzano l’occhio al Reggaeton. “Una bomba sonora creata per infiammare le dancehall più calienti di quest’estate”, dichiara Paci in occasione del lancio della canzone, avvenuto lo scorso giugno. “Mezcla perfetta”, aggiunge poi ricordando che l’inedito raccoglie diversi generi grazie all’idea di Max Brigante e dei suoi, avvalorati dalle ritmiche esplosive e rap di Didy, le sonorità tipiche del repertorio di Paci.

I Mamacita: pubblicato il loro nuovo singolo Nena

Quando i Mamacita hanno pubblicato il loro nuovo singolo Nena è stato subito chiaro che l’estate 2019 non sarebbe stata più la stessa. Il brano è stato presentato in anteprima a San Siro a metà dello scorso giugno, grazie al Mamacita Festival che ha raccolto all’Ippodromo tanti ammiratori e gli artisti più in vista del momento come Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Sfera Ebbasta, oltre a J Balvin. Il Summer Tour del collettivo ha superato persino i confini italiani per approdare in club internazionali e soprattutto europei, ricorda All Music Italia, come Mikonos, Ibiza, Malta e Formentera. Ancora una volta un modo per sottolineare l’importanza sempre più evidente di un band urban in continua evoluzione. La scorsa estate la produzione di Merk & Kremot ha permesso a Mamacita di confermare il suo successo con Ciao Bella, un brano con il featuring di Sharlene, che ha fatto da apripista alla nascita del progetto artistico e discografico. Non solo Urban ma anche Latino, come dimostra anche la presenza di Didy nel nuovo singolo e persino quella di Roy Paci, considerato dalla stessa rapper il più latino degli artisti italiani. Qui di seguito vi proponiamo la clip di Nena





