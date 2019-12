Mamma, che Natale da cani!/ Su Italia 1 il film con Gary Valentine (26 dicembre)

Mamma, che Natale da cani! andrà in onda oggi, giovedì 26 dicembre, su Italia 1 alle 16,25. Il titolo originale è The Dog Who Saved Christmas ed è una commedia per le famiglie del 2009 diretto da Michael Feifer. Nel cast troviamo l’attore e conduttore statunitense Mario Lopez, che presta la voce al cane Zeus, l’ex superman Dean Cain e il grande Gary Valentine con la stupenda Elisa Donovan nel ruolo dei coniugi Banninster.

Mamma, che Natale da cani! La trama del film

Il protagonista indiscusso di Mamma, che Natale da cani! è Zeus, un famoso e premiato cane poliziotto, che cade in disgrazia a causa di qualche guaio di troppo. Una volta arrivato in canile viene adottato dalla famiglia Bannister e, anche se amato e coccolato da tutta la famiglia, ricorda con rimpianto i vecchi tempi in polizia. Fino a quando la sua nuova famiglia parte per le vacanze e Zeus dovrà fronteggiare da solo due ladri che cercano in ogni modo di derubare la casa dei Bannister. É questa la sua possibilità di riscatto e Zeus farà di tutto per proteggere la sua famiglia e recuperare la sua gloria di cane poliziotto.

