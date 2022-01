MAMMA DELLA SPOSA POSITIVA, SALTA IL MATRIMONIO/ E la coppia fa causa all’ospedale

La mamma della sposa è positiva al coronavirus, la coppia è costretta ad annullare il matrimonio e…fa causa all’ospedale. A dir poco rocambolesca la vicenda verificatasi a Ferrara, dove un contagio Covid finirà nelle aule di tribunale. Come riportato dalla Nuova Ferrara, i fatti risalgono all’incirca ad un mese fa.

La donna, 70enne, accusa dolori addominali pochi giorni prima delle nozze della figlia e si reca al pronto soccorso di Cona. Qui oltre agli accertamenti viene sottoposta a tampone, poi visitata e dimessa. L’indomani i sintomi però proseguono e convincono la signora a tornare in ospedale. Ed è qui che avviene la scoperta: al triage le viene detto che il tampone del giorno precedente è risultato positivo. Dall’ospedale le viene detto che la notizia della positività le era stata comunicata tramite sms, effettivamente ricevuto, ma con una procedura non propriamente “immediata”.

MAMMA DELLA SPOSA POSITIVA, SALTA IL MATRIMONIO: COPPIA FA CAUSA ALL’OSPEDALE

La donna ha infatti ricevuto un codice attraverso cui accedere ad un sistema da cui poi avrebbe potuto ottenere l’esito del tampone del giorno precedente. Da qui la protesta della figlia, rivoltasi ad un legale, l’avvocato Denis Lovison, per chiedere i danni morali e materiali in quanto l’assenza di una chiara comunicazione ha fatto sì che la donna continuasse ad avere contatti anche coi futuri coniugi, i quali, vista la necessità di restare in isolamento, si sono visti costretti ad annullare le nozze. Così è saltato tutto: dalle nozze ai fiori fino alle spese del ristorante. La donna, le cui condizioni per la sindrome Covid-19 erano serie, è stata ricoverata per una decina di giorni. Così l’avvocato all’ANSA, spiega che si valuterà anche il fatto che non aver individuato subito i sintomi e aver dimesso la donna, poteva rappresentare per la 70enne un rischio per la salute. Per quanto riguarda le nozze, la coppia non ha ancora fissato una nuova data.

