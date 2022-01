Laura Freddi e Paolo Bonolis, perché si sono lasciati?/ Il matrimonio mai arrivato

Laura Freddi e Paolo Bonolis sono stati protagonisti di un’intensa storia d’amore, durata ben cinque anni, dal 1990 al 1995, nata dietro le quinte di “Non è la Rai“, programma a cui lavoravano entrambi. I due, nonostante gli undici anni di differenza, hanno fatto sognare molti loro fan, che erano convinti che i due potessero arrivare a formare una famiglia.

Questo, però, non è mai avvenuto, su decisione del conduttore, che ha deciso di chiudere quel legame nel momento in cui ha compreso che le intenzioni della donna fossero diverse dalle sue. In quei casi, infatti, lui ha ritenuto fosse corretto chiudere per non prendere in giro una persona che era stata importante per lui. E ora che il tempo è passato i due sono riusciti a ricostruire il loro rapporto, decisione resa più semplice dal fatto che entrambi sono felici al fianco dei rispettivi compagni, Leonardo D’Amico e Sonia Bruganelli.

Laura Freddi e Paolo Bonolis: la verità sulla fine del loro amore

Nonostante il loro amore si sia concluso da tempo, Laura Freddi è stata certamente una delle donne importanti nella vita di Paolo Bonolis. La showgirl aveva permesso al conduttore di dimenticare la fine del suo matrimonio con Diane Zoller, l’americana da cui ha avuto i suoi due figli più grandi, Stefano e Martina.

Il conduttore non si sentiva però pronto a sposarsi nuovamente con l’ex velina, che non aveva nascosto il suo desiderio al fidanzato. Questa è stata quindi la causa scatenante della fine della loro storia. Solo diversi anni dopo la verità è venuta a galla: “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis – aveva raccontato lei in un’intervista -. Ma le cose sono andate in modo diverso, ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte. Quando gli ho chiesto di concretizzare il rapporto lui si è tirato indietro“.

