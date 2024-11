Il graffio della sua voce è indubbiamente un marchio di fabbrica, così come quel sorriso entrato di prepotenza nel cuore degli appassionati prima grazie ad Amici e poi con le successive esperienze, come a Tale e Quale Show. Stiamo parlando di Antonino Spadaccino, tra i primi a vivere da protagonista la vetrina del talent condotto da Maria De Filippi. Oggi è un cantante affermato ma lungo il suo cammino di vita e professionale non sono mancati gli ostacoli, i momenti difficili; come quando nel 2021 venne diagnosticata alla mamma di Antonino Spadaccino una difficile malattia, il morbo di Alzheimer.

Antonino Spadaccino è fidanzato?/ Voci, rumors e l'ultima convivenza disastrosa: "Sono stato molto male..."

Prima dei racconti più recenti sul procedere della malattia di sua mamma, Antonino Spadaccino parlò per la prima volta della patologia già nel 2021 proprio ai tempi della prima diagnosi. “Nel nostro Paese si parla sempre troppo poco delle malattie mentali e il più delle volte lo si fa con imbarazzo, come se fosse un tabù, purtroppo”. Parlava così il cantante – come racconta Today – prima di toccare il cuore degli appassionati raccontando le parole di sua mamma una volta appresa la malattia: “Antonio, oggi alla visita il medico mi ha detto che potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada, così ho trovato una soluzione: dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi. Oggi dopo la visita medica mi porta a mangiare americano?”.

Mamma di Antonino Spadaccino, la malattia: il toccante racconto del cantante

Dal primo giorno di malattia della mamma di Antonino Spadaccino, il cantante non l’ha lasciata sola non ha lasciato nemmeno per un secondo: fianco a fianco in virtù di un amore viscerale che li ha sempre legati. Il cantante, alcuni mesi fa, raccontò proprio a Verissimo il percorso al fianco della genitrice alle prese con il calvario del morbo di Alzheimer. “Durante la pandemia si è aggravata, io sono diventato con vero onore e piacere il suo caregiver. Se non me ne prendo cura io, chi deve farlo? Conosco bene mia madre, sempre stata positiva, quando ho visto che poco a poco si stava sgretolando questa cosa mi sono preoccupato; ho trovato il modo per non farle vivere il tutto come una colpa perchè la situazione può diventare pesante”.

Proseguendo nel suo racconto a Verissimo, Antonino Spadaccino – sempre a proposito della malattia della mamma – aggiunse: “Non una passeggiata l’Alzheimer, né per chi vive la malattia sulla propria pelle né per chi vive accanto. Sicuramente l’amore e la tenacia riescono ad accendere i ricordi; ci sono dei momenti in cui torna lei e si riaccende il cuore…”.