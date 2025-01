Grande Fratello sotto accusa dalla mamma di Yulia Bruschi: “Mia figlia fatta uscire con l’inganno”

Sono passate diverse settimane da quando Yulia Bruschi ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia in accordo con la produzione. La giovane aveva preso questa decisione perché il suo ex, Simone Costa, l’aveva denunciata e dunque per risolvere e chiarire la situazione ha preferito uscire. A distanza di quasi un mese però, è emerso un nuovo retroscena e la situazione sarebbe diversa. Come riporta il sito Biccy, infatti, la Dayami, mamma di Yulia Bruschi in una diretta tiktok ha mosso delle pesanti accuse contro il Grande Fratello rivelando che la figlia è stata ingannata e che le cose avrebbero dovuto andare diversamente.

Dayami, la mamma di Yulia Bruschi ha rivelato che l’uscita dal programma della figlia non era per nulla necessaria perché la giovane aveva già incontrato i suoi avvocati e risolto la situazione. E c’è di più perché la donna sostiene che Yulia sia stata ingannata. “Sono molto, ma molto arrabbiata, perché l’uscita di mia figlia è stata ingiusta e vi spiego perché.” ha premesso la donna che poi ha aggiunto: “Non c’era nessun bisogno che Yulia uscisse dalla casa. Yulia ha dovuto dire che doveva uscire fuori per sistemare la sua situazione, cosa non vera. Perché lei ha tutto sistemato. La redazione ha fatto incontrare Yulia con l’avvocata tramite il confessionale, cosa che nessuno sa. Yulia pensava di tornare! Perché l’hanno fatta uscire?“ E dopo aver rivelato questo retroscena, Dayami è andata oltre rivelando che Yulia Bruschi è stata fatta uscire perché diventando scomoda dopo aver rivelato la verità sul rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

Mamma di Yulia Bruschi tuona contro Grande Fratello: “Ecco perché mia figlia è stata allontanata”

La madre di Yulia Bruschi, Dayami, ha mosso delle accuse pesanti e sgradevoli contro il Grande Fratello, parlando di “inganni” e paragonando la situazione della Bruschi a quella di altri gieffini (l’ultima in ordine di tempo Pamela Petrarolo) che dopo essere usciti dalla Casa del GF sono rientrati una volta sistemate le loro questioni. E dunque il vero motivo per cui Yulia Bruschi non è rientrata al GF non è la denuncia dell’ex fidanzato Simone Costa ma il fatto che avesse tirato fuori verità scomode su Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: “Yulia è diventata scomoda quando ha tirato fuori la verità di Lollo ed Helena, secondo me. Lollo ed Helena si erano messi d’accordo fuori…Tutti escono, risolvono le loro situazioni e rientrano, perché mia figlia non rientra? Ma in ogni caso lei aveva già risolto tramite il confessionale. Sono state dette delle bugie, Yulia non doveva uscire”.