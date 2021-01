“Mamma e figlia”: Cristina e Siria, Bake Off Italia dolci sotto un tetto/ La precisione l’arma vincente

Cristina e Siria formano la coppia “Mamma e figlia” pronte a battagliare nella finale di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto. L’ultimo atto dello spinoff del programma di Real Time andrà in onda stasera, 22 gennaio 2021, quando sarà il momento di proclamare il vincitore. Sicuramente ha stupito il loro grandissimo rigore, due donne che sono riuscite ad andare avanti grazie alla precisione a volte maniacale. I loro dolci sono risultati sempre vicini alla perfezione con anche una certa attenzione alla tecnica. Quello che però forse è un po’ mancato è l’estro non sempre presente nei loro piatti.

“Mamma e figlia”: Cristina e Siria, Bake Off Italia dolci sotto un tetto. C’è un problema

Cristina e Siria, finaliste di Bake Off Italia dolci sotto un tetto, hanno incontrato anche qualche difficoltà all’interno del loro percorso sotto il tendone. “Mamma e figlia” infatti spesso hanno battibeccato tra di loro, senza riuscire ad essere unite negli intenti come avrebbero dovuto. Con poco tempo a disposizione e difficili preparazioni da portare a termine questo potrebbe essere il loro tallone d’Achille nella finale. Probabilmente dovranno lasciare fuori dal contesto possibili schermaglie e lottare insieme per arrivare al grande obiettivo che si trova in fondo alla serata.



