Mamma e papà Alex Belli, lettera al Grande Fratello Vip?/ Dopo i dubbi sulle nozze…

C’è una lettera in arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip per Alex Belli. Da settimane il gieffino è al centro di diatribe e dubbi che fanno discutere anche i telespettatori di Canale 5. Alex sta fingendo? Quello con Delia Duran è un teatrino organizzato dai due? È quanto molti si chiedono dentro e fuori dalla Casa. Fatto sta che Belli ha palesato un malessere proprio a causa dei tanti dubbi sorti sul suo conto. È per questo che il Grande Fratello ha deciso di regalargli un momento di gioia con l’arrivo nella Casa di una lettera per lui. Alfonso Signorini, nel corso del collegamento fatto durante il daytime che anticipa la diretta, ha infatti annunciato che per Alex c’è questa sera una lettera scritta da un suo familiare. Il pensiero vola ai suoi genitori che ancora non hanno fatto capolino nella Casa.

Mamma e Papà Alex Belli: una lettera di incoraggiamento al Grande Fratello Vip?

Mamma e papà Gabelli, questo il vero cognome di Alex, potrebbero aver scritto per il loro figlio una lettera in cui lo incoraggiano ad andare avanti nel suo percorso, dicendosi fieri del suo percorso a dispetto delle critiche di molti. Potrebbero però anche dargli alcuni consigli in merito al rapporto con Soleil Sorge, magari ricordandogli che Delia Duran non vede di buon occhio la loro eccessiva vicinanza. Non resta che scoprire nel corso della diretta se saranno stati proprio loro a scrivere una lettera e quale ne sarà il contenuto.

