Mamma e papà Andrea, genitori Davide Silvestri/ La malattia e la rinascita: “Sono…”

Davide Silvestri, nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip, non ha rivelato molti dettagli in merito alla sua vita privata, ma in molte occasioni ha manifestato un affetto profondo per la sua famiglia e, in particolare, per i suoi genitori. Di loro non si sa molto: papà, di nome Andrea, avrebbe origini napoletane, mentre la mamma palermitane. La coppia tuttavia vive nella provincia di Milano, dove l’attore è nato e cresciuto.

“Una famiglia umile e dai sani principi”, così il protagonista dell’amato reality show l’ha definita in passato. Il papà Andrea ha lavorato per anni in una fabbrica lombarda e proprio lì ha portato il figlio, prima che avesse inizio la sua carriera nel mondo della recitazione. “Non mi hai chiesto niente quando eri senza lavoro e sei voluto venire a lavorare da me e non ti sei vergognato a sporcarti le mani di grasso”, così ha voluto elogiarlo l’uomo. Nonostante ora l’attore conduca una vita diversa, non ha mai dimenticato le sue origini. Non intende in alcun modo, inoltre, allontanarsi dai genitori. Con loro passa gran parte del suo tempo, anche se, come detto, rispettando la loro privacy.

Genitori Davide Silvestri: il papà Andrea e la malattia

Davide Silvestri, nonostante i suoi genitori non siano famosi, non è l’unico membro della famiglia noto nel mondo dello spettacolo: Kekko dei Modà, infatti, è suo cugino di primo grado. Il papà Andrea è fratello del papà del cantante. L’aspetto curioso della vicenda è che, nonostante ciò, i due non hanno lo stesso cognome. Francesco, infatti, si chiama Silvestre. L’ultima vocale è diversa. Il motivo? Un errore di registrazione all’anagrafe.

Di papà Andrea Davide Silvestri ha parlato anche in merito alla sua malattia. L’uomo è affetto da maculopatia, una patologia che interessa la parte centrale della retina e che comporta la quasi completamente perdita della vista. “Io non sapevo come poterlo aiutare, mi dispiaceva vederlo in quelle condizioni, è la cosa che mi ha fatto più incaz*are di quello che ho vissuto. Cercavo di andare da lui sempre meno”, ha dichiarato Davide Silvestri nella Casa sulla malattia del padre.

