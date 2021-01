Mamma e papà Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip/ “Scontri per la mia omosessualità”

Grande sorpresa per Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip. In Casa arrivano la sua mamma e il suo papà con i quali ammette di avere un rapporto conflittuale, soprattutto con papà Antonio. “Non vuole che io sia io. Poi l’ho accontentato in ogni modo, sono stato tanti anni fidanzato con delle donne… loro dicevano che la mia era una malattia, l’amare gli uomini, che ero pazzo, che qualcuno me l’aveva inculcato. Gli interventi chirurgici mi aiutano a voltare pagina. Ogni intervento per me è un operarmi e rinascere per la seconda volta e iniziare una nuova vita.” ha spiegato Urtis. Infine ha precisato che “Mio padre ancora non accetta, lui non ascolta ma col passare degli anni te ne fai una ragione.”

Giacomo Urtis e il confronto con papà Antonio

Dopo questo discorso è arrivata la sorpresa: la sua mamma. Giacomo Urtis si è emozionato e le ha poi dedicato parole di grande amore: “Mamma ti amo, sei la mia vita. Vivo per te e se non ci fossi tu io sarei niente. Mi manchi da morire, sono due mesi che non ti vedo.” Ciò che Giacomo non si aspettava è che, dopo la sua mamma, sarebbe arrivato anche suo papà Antonio. Poche parole ma di affetto, seppur con un po’ di imbarazzo quelle tra padre e figlio. È proprio al signor Antonio che Signorini ha chiesto perché non accetta l’omosessualità del figlio, lui ha così replicato: “Non ho chiusura, ma la cosa per me importante è la famiglia che è alla base della società e della specie umana.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA