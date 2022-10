Mamma Elenoire Ferruzzi, chi è?/ “È stata fantastica, non mi ha mai lasciato da sola”

Mamma Elenoire Ferruzzi, la sorpresa al Grande Fratello Vip 2022

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 Elenoire Ferruzzi riceverà una bellissima sorpresa. Alfonso Signorini ha annunciato in diretta che questa sarà una serata speciale per la Ferruzzi che avrà finalmente modo di approfondire la sua storia, entrando nei dettagli anche più amari e dolorosi del suo passato. Al suo fianco, a darle una carezza, seppur dal vetro, ci sarà la sua mamma, una donna che è stata sempre suo grande supporto nelle sue scelte di vita e nel percorso di transizione.

Elenoire Ferruzzi e il rapporto con i suoi genitori

La stessa Elenoire Ferruzzi ha infatti ammesso che, a differenza di molte persone transgender, lei ha sempre avuto il supporto dei suoi genitori. Nella Casa del Grande Fratello Vip ha infatti dichiarato: “Ho dei genitori fantastici, che non mi hanno mai lasciata sola. – ha ammesso sin da subito la Ferruzzi, spiegando che – I problemi veri sono arrivati quando ho iniziato a interfacciarmi con la società. Bisogna ricordare tutto. Io, oggi, non ho più rancori, né rabbie represse. Ho perdonato tutti. Anche i bulli. Con alcuni di loro ci ho fatto l’amore. Non mi avevano riconosciuta, del resto sono cambiata molto”. Sarà questa sera molto toccata dalla sorpresa fatta dalla sua mamma.

