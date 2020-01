Mamma Luigi Favoloso lite furibonda con Gianluigi Nuzzi/ La scomparsa è una farsa?

Nel salotto di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso si torna a parlare del caso della scomparsa Luigi Favoloso. Gli ospiti di questa sera sono Alessandra Mussolini e Gianluigi Nuzzi, con cui la mamma di Favoloso ha avuto una discussione molto accesa. Secondo il conduttore di Quarto Grado, il caso è molto più misterioso del solito e, in qualche modo è stato mediaticamente pilotato per avere visibilità. La mamma di Favoloso è stata spesso accusata di aver macchinato tutta la sparizione di Luigi, arrivando così a denunciare il falso alle forze dell’ordine. “Ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso il momento clou della sparizione”, ha detto Nuzzi, che accusa la donna di curarsi più delle telecamere degli studi televisivi che delle indagini.

Gianluici Nuzzi contro la mamma di Luigi Favoloso

“Se lei va dalle forze dell’ordine le dicono quello che hanno detto a noi”, è questa la provocazione di Gianluigi Nuzzi nei confronti della mamma di Luigi Favoloso, ospiti a Live – Non è la d’Uro. La donna è stata accusata di aver costruito tutta la farsa, una cosa che andrebbe a screditare il lavoro di coloro che invece lavorano per cercare le persone che spariscono realmente. “Quando è sparito lei ha fatto la denuncia, ma la procura ha detto che era una fuga volontaria”, spiega il conduttore “Adesso la cosa prende un altro livello. La Moric accusa di reato compiuto da Favoloso. Se la Nina Moric ha denunciato, i casi son due: o lei deve rispondere di calunnia o Favoloso sarà oggetto di un procedimento per violenza su donna e bambino”.

