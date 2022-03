Mamma Lulù e Jessica Selassié/ Tensione tra sorelle al GF Vip: lettera in arrivo?

Nella Casa del Grande Fratello Vip c’è tensione tra Lulù e Jessica Selassiè. La linea della vita ha scatenato il malumore della minore delle due sorelle, colpita da alcune frasi da lei ritenute sbagliate nei suoi confronti. Lulù si è dunque sfogata, citando in più di un’occasione sua mamma che, finora, non è mai intervenuta personalmente nella Casa. Cosa che, tuttavia, potrebbe accadere stasera, visto quanto sta accadendo tra le due figlie.

Si è infatti venuto a creare tra loro un forte malumore, alimentato soprattutto dalle lamentele di Lulù che ha accusato la sorella di essere entrata in competizione con lei e di volerla allontanare perché desiderosa di vincere il Grande Fratello Vip. Parole, queste, che al contempo hanno indignato parte del web, sconvolta dal fatto che Lulù sia arrivata ad accusare la sorella di tanto.

Mamma di Jessica e Lulù Selassiè, intervento al Grande Fratello Vip?

Ricordiamo, infatti, che Lulù della linea della vita di Jessica ha detto: “L’ha detto anche in confessionale che vuole allontanarsi da me perché ha dedicato tutta una vita a me, a noi la vita l’ha dedicata mamma che si è fatta un c**o così. Te lo diceva sempre, tu non sei la madre di Lucrezia a Clarissa. Non mi vuole più bene, quando io ero sola con Manuel la invitavo a stare con noi. Anche sapendo che lui sarebbe andato via ti volevo con noi, pensa quanto ti voglio bene.” Sentendosi chiamata in causa, la mamma di Jessica, Lulù e Clarissa deciderà di intervenire e placare i loro animi?

