Mamma mia!/ Video, su Rete 4 il film con Meryl Streep e Pierce Brosnan (6 agosto)

Mamma mia! va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2008 grazie ad una co-produzione internazionale tra Stati Uniti, Regno Unito e Germania nella quale hanno preso parte anche diverse case di grande riscontro come ad esempio la Universal pizza che si è occupata anche della distribuzione. La regia di questa pellicola è stata affidata Phyllida Lloyd con soggetto e sceneggiatura di Catherine Johnson mentre le musiche della colonna sonora portano la firma di grandi personaggi del mondo della musica eri in particolar modo del gruppo svedese degli Abba. Nel cast sono presenti Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Julie Walters e Christine Baranski.

Mamma mia!, la trama del film

Ecco la trama di Mamma mia!. In una bellissima isola della Grecia vive una ragazza di vent’anni di nome Sophie che sta per realizzare il proprio sogno d’amore e prendere in sposo l’amato Sky con il quale ormai da diversi anni fa coppia fissa. I due sono particolarmente legati e sentono che è arrivato il momento di condividere ulteriormente il loro percorso di vita. Nella bella isola greca la ragazza vive insieme a sua mamma Donna la quale gestisce un albergo chiamato per l’appunto Villa Donna. Le cose tra di loro vanno nel migliore dei modi nonostante la ragazza sia stata costretta a vivere senza un padre su cui contare in ragione del rifiuto da parte della madre di parlarle dell’uomo. Sofì da sempre avrebbe voluto completare la sua vita scoprendo e conoscendo il suo padre biologico e una interessante opportunità gli si presenta innanzi quando mettendo a posto alcuni scaffali e scatoloni in cui sono presenti tanti oggetti del passato, arriva a mettere le mani su un diario che apparteneva proprio alla mamma. Leggendo il diario da ragazzina scopre che durante il periodo in cui lei è stata concepita sua mamma aveva frequentato tre uomini che potenzialmente possono essere suo padre ossia Sam, Harry e Bill.

Sophie desiderosa di conoscere la verità decide di non dire niente alla mamma, ma di invitare i tre uomini al suo matrimonio nella speranza che tutto possa emergere. Nell’avvicinarsi delle nozze i vari invitati mettono piede sull’isola tra cui arrivano anche i tre uomini che la ragazzina prova a mantenere nascosti, ma che inevitabilmente si trovano dinnanzi alla loro vecchia fiamma. I tre, dopo aver valutato con attenzione la situazione si rendono conto che evidentemente possono potenzialmente essere i genitori di Sophie per cui ognuno di loro chiede alla ragazza di poterla accompagnare all’altare.

Ci saranno, dunque, forti emozioni durante i giorni di preparazione al matrimonio ma avranno quale unica conseguenza quella di innervosire letteralmente Sophie la quale una volta arrivata sull’altare accompagnata dalla madre, si rende conto che il matrimonio non sia la soluzione migliore attualmente per lei in quanto vuole continuare a conoscere il mondo in compagnia del suo amato fidanzato Sky. I tre genitori decidono di condividere il ruolo di padre di loro, mentre Donna avrà l’opportunità di sposare uno dei tre con il quale, evidentemente il legame è ancora molto forte.

