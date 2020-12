Mamma morta di cancro: figli si suicidano/ Firenze, cadaveri trovati dopo 45 giorni

Una vera e propria tragedia famigliare quella avvenuta nel comune di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, dove una donna è morta a causa del cancro, e i suoi figli non hanno retto il peso di questa sventura, togliendosi a loro volta la vita. Della vicenda ne parla il quotidiano La Nazione, raccontando di come i tre fossero morti da un mese e mezzo nella propria abitazione in centro storico, ma nessuno si fosse accorto di nulla.

Ad un certo punto la vicina di casa ha deciso di avvertire le autorità a causa del forte odore che proveniva dall’alloggio delle vittime, anche perchè i tre non si vedevano da tempo e dall’appartamento non giungeva alcun rumore. La madre, la 77enne Luigia Teresa Etteri, era morta nel suo letto a causa di un tumore, mentre i due figli, Massimo Giovannella Del Bianco, 51 anni, e la sorella Francesca, 46 anni, si sarebbero suicidati con una coltellata dopo essersi storditi con un mix di farmaci.

MAMMA MORTA DI CANCRO, FIGLI SI SUICIDANO: NESSUNO SOSPETTAVA DI NULLA

Le indagini sono scattate subito dopo il rinvenimento dei cadaveri e gli inquirenti stanno cercando di capire se per il fratello e la sorella si sia trattato di un caso di omicidio-suicidio, o meno, ma solo l’autopsia stabilirà l’esatta causa di morte, e quindi il modus operandi. Una famiglia distrutta nel giro di poche ore, con il padre dei Giovannella Del Bianco che era morto da tempo, e con la madre e i figli che si facevano vedere poco in paese: si sapeva solo che fossero del nord, poi andati in Venezuela e rientrati in Italia non molto tempo fa. Proprio per via di questa riservatezza, di questa “chiusura” in se stessi, nessuno ha sospettato di nulla, e in molti in paese pensavano semplicemente che i tre avessero lasciato la propria abitazione, anche perchè nessuno era a conoscenza del cancro della donna. A complicare ulteriormente la situazione anche il lockdown e le varie misure restrittive causa covid, che hanno diradato, e non poco, i rapporti sociali.



