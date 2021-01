Mamma Pierpaolo Pretelli/ “Lui e Giulia sono andati un po’ oltre” critiche sui social

La signora Margherita Velardi, madre di Pierpaolo Pretelli, è stata ospite dell’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso”. Nello studio di Canale 5, la mamma dell’ex velino è tornata a parlare della storia tra il figlio e Giulia Salemi, nata dentro la casa del Grande Fratello Vip, dopo la polemica delle ultime settimane. La signora Pretelli, infatti, durante un video con la famiglia al completo aveva invitato Pierpaolo a “riprendere il suo cammino” perché stava perdendo consensi fuori dalla casa. In diretta da Barbara D’Urso, la mamma di Pretelli ha detto: “Abbiamo sempre accettato tutte le ragazze che ha portato a casa, ancora ci sentiamo anche se ci si è lasciato. L’ha presa un po’ male ma non ce l’abbiamo con lei: se è contento lui siamo contenti tutti. A me Giulia piacerebbe come nuora”. Incalzata dalla conduttrice, la mamma di Pierpaolo ha aggiunto: “Secondo me Giulia è molto presa da Pierpaolo credo che anche lui sia abbastanza coinvolto dalla storia con lei, ma sono andati un po’ oltre… in piscina e anche nel cucurio, ma non credo che ci sia stato qualcosa di più“.

La mamma di Pierpaolo Pretelli criticata sui social

In studio c’era anche Giacomo Urtis, ex concorrente del GF Vip, che ha disapprovato il comportamento della famiglia Pretelli: “Doveva fare gli auguri e basta: Pierpaolo ci è rimasto malissimo perché si aspettava un altro messaggio per Natale”. Anche sui social mamma Margherita Velardi è stata criticata: “Non trovo giusto che una mamma si comporti così, i figli sono figli è vero ma vanno anche rispettati sempre ed ogni farsi da parte. Tanto più fa così più lui s’incavola e si avvicina a Giulia!” e “La madre di Pierpaolo carinamente ti ha detto di sì all’invito cara Barbara perché questo è l’obiettivo della famiglia: ospitate tv”, hanno scritto due utenti su Twitter. Critiche anche per Barbara d’Urso: “Da sostenitrice dell’emancipazione femminile 1 clip incentrata solo sui baci… Questi ragazzi si sono detti molto e si sono detti cose stupende. Peccato, hai toppato stavolta. Sulla mamma di Pier no comment. Se rispettasse il figlio non sarebbe lì”.



