Mamma uccide figlie a Verona: aveva denunciato il marito/ “Violenze e abusi”, ma…

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, si è parlato del dramma di Verona; è infatti ancora ricercata dalle forze dell’ordine la madre (40enne cingalese) che ieri mattinata avrebbe ucciso le sue due figlie, di 3 e 11 anni, ospitate in una casa-famiglia. Le due sorelline sono state trovate prive di vita nei loro lettini. L’inviato Maurizio Licordari ha fornito gli ultimi aggiornamenti dalla città scaligera: “Si cercano ancora le tracce di questa donna, che è sparita nel nulla da ieri mattina. In questo momento, la priorità assoluta è trovarla e sperare che non abbia compiuto un gesto estremo. Ci sono continui summit tra i vigili del fuoco per concordare le azioni da compiere. La donna ha portato con sé il telefono cellulare, ma l’ultima cella agganciata è proprio quella presente nella zona in cui sorge la struttura, nelle cui immediate vicinanze c’è il fiume Adige”.

Evan Lo Piccolo, ucciso di botte a 2 anni/ Il papà Stefano: "Chiedo vera giustizia"

Emerge peraltro un retroscena su questo aspetto: le bimbe erano state allontanate dall’abitazione dal Tribunale dei Minori, in seguito ai comportamenti violenti del padre, che aveva atteggiamenti di tossicodipendenza, tanto che la moglie l’aveva denunciato per violenze e abusi sulla figlia maggiore. Nei giorni scorsi, però, è arrivata l’archiviazione della sua posizione.

FROSINONE, TABACCAIO UCCIDE LADRO: CAMBIA IPOTESI REATO/ Eccesso di legittima difesa

MAMMA UCCIDE FIGLIE A VERONA, IL SINDACO: “CONTINUIAMO A CERCARE”

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, è stato intercettato da Maurizio Licordari all’esterno del luogo in cui si è compiuto il duplice omicidio. Al primo cittadino sono stati posti alcuni interrogativi, a cominciare dalla richiesta di aggiornamenti su un caso che ha scosso l’Italia intera.

Queste le sue risposte: “Non ci sono novità, i vigili del fuoco e la Protezione Civile continuano le ricerche, si va avanti ad oltranza. Sono svariate decine le persone impegnate nelle ricerche. Inoltre, sono impiegati cinque cani, un drone, l’elicottero dei vigili del fuoco e altre apparecchiature tecnologiche. Si tratta di un’area complicata, racchiusa tra il fiume Adige ei boschi limitrofi. In questo momento nella struttura non ci sono altre famiglie, allontanate dopo quanto accaduto”.

Germana Durando va in carcere dopo condanna/ Voleva curare cancro con metodo Hamer

© RIPRODUZIONE RISERVATA