Mancini vs Zaccagni e Lazzari/ “Via dal ritiro? Sono sorpreso, ieri stavano bene…”

Domani l’Italia sarà impegnata nella sfida dello stadio Dall’Ara di Bologna contro la Germania, valida per la prima giornata della Nations League. Ma non mancano i grattacapi per Roberto Mancini. Il selezionatore, infatti, dovrà fare a meno di Zaccagni e Lazzari: i due calciatori di proprietà Lazio hanno lasciato il ritiro della Nazionale alla vigilia del match e non prenderanno parte al confronto contro Kimmich e compagni.

Lista convocati Italia, Mancini ne chiama altri 8/ I nomi: ci sono Zerbin e Gatti

Un vero e proprio colpo di scena per Roberto Mancini. Escluso dalla sfida contro l’Argentina, Zaccagni sembrava destinato a interpretare un ruolo da protagonista della sfida contro la Germania, considerando anche le assenze di Chiesa e Berardi. Discorso pressoché identico per Lazzari, in lizza per una maglia da titolare con il ‘napoletano’ Di Lorenzo. Entrambi i calciatori avrebbero accusato dei problemi fisici, ma non è passata inosservata una frecciatina del commissario tecnico…

Lista convocati Italia per stage Nazionale/ I 53 nomi del ct Mancini: da Maldini a...

MANCINI, STOCCATA AI LAZIALI ZACCAGNI-LAZZARI

Intervenuto in conferenza stampa, il ct Mancini non ha eluso le polemiche sul caso Zaccagni-Lazzari. Anzi, non è tardata ad arrivare la stoccata: “Hanno sorpreso pure me”. L’ex tecnico di Inter e Manchester City ha aggiunto: “Stavano bene, però ieri hanno detto che avevano dei problemi e allora li abbiamo mandati a casa”. Per il momento né Zaccagni, né Lazzari hanno commentato l’addio al ritiro della Nazionale, ma il caso è aperto.

Nel corso dell’incontro odierno con i giornalisti, Mancini ha spiegato che domani potrebbe anche cambiare 20 calciatori rispetto alla partita contro l’Argentina: “Alcuni giocatori sono andati via perché fisicamente erano sfatti e non erano in grado di disputare quattro gare, agli avrei creato problemi anche in vista di settembre. Sono ragazzi che hanno dato tanto, troppo in questi due anni e hanno bisogno di recupero. Quindi cambieremo per forza molto e ci prenderemo per questo qualche rischio”.

Velasco: "Nazionale? Non è disastro totale"/ "Italiani troppo pessimisti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA